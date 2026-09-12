Expo Rural Viedma | Río Negro presentó nuevas líneas de financiamiento para maquinaria y tecnificación del riego

En el marco de la 30° Expo Rural de Viedma, el Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentaron dos nuevas herramientas de financiamiento destinadas a acompañar inversiones del sector productivo. Una estará orientada a la incorporación de maquinaria, mientras que la otra permitirá financiar proyectos de tecnificación del riego.

La primera operatoria contará con $3.000 millones (unos US$1,96 millones) para la adquisición de equipos destinados a actividades de agricultura, ganadería y forrajes, fruticultura y actividad forestal. El nuevo fondo duplica el monto de la operatoria anterior, que era de $1.500 millones (unos US$980.000).

Leasing para incorporar maquinaria: hasta USD 199.000 por operación

El financiamiento se instrumentará mediante la modalidad de leasing, con alquiler y opción a compra. El plazo será de hasta 60 meses y el pago comenzará una vez entregado el equipo. El tope por operación será de $300 millones (unos USD 199.000).

La segunda línea está destinada a MiPyMEs con actividad productiva en Río Negro y permitirá financiar proyectos de entre $4 millones y $500 millones, cubriendo hasta el 80% de la inversión. También contempla hasta 60 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia sobre el capital.

El programa permite financiar sistemas de riego por goteo, aspersión, microaspersión, pívot y avance frontal, además de perforaciones, obras complementarias y soluciones para mejorar la disponibilidad de agua para el ganado.

La herramienta ya se encuentra en marcha en la provincia. Según los datos difundidos durante la presentación, hasta el momento hay más de 120 productores capacitados y 21 proyectos presentados.

El financiamiento como herramienta para producir más

Durante la presentación, el director de Recursos Financieros del CFI, Esteban Rodríguez, explicó que las nuevas líneas surgieron de un diagnóstico sobre las dificultades que existen para acceder a financiamiento destinado a inversiones productivas.

«Muchas veces, si no existe ese acompañamiento para que esos sectores productivos se desarrollen, obtengan incluso la rentabilidad, es solamente mirado por rentabilidad privada», planteó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es incorporar también el impacto que esas inversiones tienen sobre el territorio. «Nosotros incluimos la rentabilidad social», afirmó, al explicar que se busca generar condiciones para que las inversiones productivas puedan concretarse y tengan impacto en el crecimiento económico de la provincia.

Rodríguez también destacó el trabajo realizado junto a Río Negro sobre el recurso hídrico y la necesidad de vincular las obras de infraestructura con las inversiones que realizan los productores dentro de sus establecimientos.

«La provincia viene trabajando entonces en las inversiones extrafinca para lograr que la energía y el agua lleguen hasta los campos«, explicó. Y agregó que las herramientas presentadas buscan acompañar posteriormente las inversiones «intrafinca».

Para el funcionario, el desafío no pasa solamente por disponer de recursos naturales, sino también por generar las condiciones para aprovecharlos. «La inversión está llena de caminos. Lo importante es determinar si el recurso existe, está la tierra, está el agua, estamos disponiendo en cuanto a energía», señaló.

En el caso del riego, además, destacó la importancia de acompañar el crédito con capacitación técnica para que las inversiones tengan un impacto concreto sobre la productividad.

Expo Rural Viedma: Weretilneck puso el foco en la competitividad

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck vinculó las nuevas herramientas con el desafío de mejorar la competitividad de las actividades productivas rionegrinas.

Durante su discurso, planteó la necesidad de avanzar en eficiencia y reducción de costos, en un contexto donde la producción enfrenta fuertes costos logísticos.

«Cómo poder bajar los costos, cómo sacar las debilidades, cómo poder ser más competitivos», sostuvo el mandatario al referirse a los desafíos que enfrenta el sector.

Weretilneck también destacó las inversiones que la provincia viene realizando en infraestructura de riego, electrificación y caminos, y planteó que esas obras deben permitir que los productores puedan avanzar posteriormente con las inversiones dentro de sus establecimientos.

En ese esquema ubicó las nuevas líneas de financiamiento. «Estas líneas de alguna manera tienen que ver con esa potencia necesaria», sostuvo.

El gobernador también pidió que los productores aprovechen la nueva operatoria para maquinaria. «Lo importante es que los $3.000 millones se agoten», afirmó, al señalar que una rápida utilización de los fondos permitiría gestionar nuevas partidas para ampliar el financiamiento.

Riego, infraestructura y tecnología

La presentación también sirvió para mostrar el vínculo entre las inversiones públicas en infraestructura y el financiamiento destinado directamente a los productores.

La línea para riego contempla una tasa fija durante los primeros dos años y, posteriormente, una tasa variable de TAMAR + 2 puntos.

Desde el CFI remarcaron que el objetivo final es que la incorporación de tecnología permita hacer un uso más eficiente del agua y aumentar la producción.

«Queremos mejorar las condiciones a ese crecimiento justo para que derrame en toda la sociedad», expresó Rodríguez al explicar el enfoque con el que se diseñaron las herramientas.

Así seguirá la Expo Rural de la Comarca este domingo

La 30° Expo Rural de la Comarca tendrá este domingo su jornada central y de cierre, con una agenda que concentrará los principales actos institucionales y ganaderos de la muestra. La jornada comenzará a las 10 con la inauguración oficial, que contará con la presencia de autoridades.

A las 11 será el Paseo de Campeones, uno de los momentos destacados de la muestra, donde se presentarán los ejemplares que fueron reconocidos durante las juras de Angus, Hereford y Merino. Luego, al mediodía, se realizará el almuerzo con entrega de premios.

La 30° Expo Rural de la Comarca tendrá este domingo su jornada central, con la inauguración oficial y el remate de reproductores. Foto: Mauricio Martín.

El momento central de la actividad productiva llegará a las 15, con el remate de reproductores, que pondrá en juego parte de la genética que llegó a Viedma para esta edición, que además es sede de la 13ª Exposición Nacional Patagónica de Angus.

La jornada también tendrá propuestas para el público general. Desde las 16 habrá espectáculos de artistas locales y a las 19 se presentará Santiago Cañete, con lo que se cerrará la programación de esta edición de la Expo.