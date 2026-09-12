Quién era Alfredo Wiebel, el empresario hotelero y piloto asesinado en Puerto Iguazú

Del rugby y los negocios al automovilismo: quién era Alfredo Wiebel. Foto: gentileza Clarín

La provincia de Misiones y el mundo del automovilismo deportivo se encuentran conmocionados tras el asesinato de Alfredo Wiebel, de 48 años. El reconocido empresario hotelero y piloto fue hallado sin vida en la ciudad de Puerto Iguazú tras recibir un impacto de bala, hecho por el cual la Justicia investiga como principal sospechoso a su exsuegro.

Alfredo Wiebel: empresario, piloto y referente del automovilismo en Misiones

Wiebel no solo era una figura central de la gastronomía y el rubro hotelero de la región, sino también un experimentado piloto querido en los boxes de varias categorías del país.

La trayectoria deportiva de Wiebel abarcó diversas disciplinas y categorías nacionales e internacionales:

Inicios en el rugby: Durante 14 años vistió la camiseta del Cataratas Rugby Club de Puerto Iguazú, jugando como apertura y tercera línea.

Trayectoria en el automovilismo: Corrió en categorías de Rally, en el TC 4000 Misionero y dio el salto al plano nacional en el Procar 4000 (Clase B) al volante de una Chevy. También tuvo pasos por trazados como el Autódromo Gálvez y el Roberto Mouras de La Plata.

Hitos en pista: Logró victorias memorables en el autódromo de Posadas, incluida una recordada competencia en 2023 con pilotos invitados en la que compartió dupla con Stéfano «Fefo» Di Palma.

Fundador del Iguazú Competición: Creó su propio equipo para promocionar el deporte y representar a su ciudad en los circuitos.

Más allá de los circuitos, Wiebel era un hombre de negocios consolidado en la provincia:

Emprendedor hotelero y gastronómico: Era propietario del Z Hotel Boutique Iguazú y formaba parte del grupo gastronómico Holy.

Actividad comercial y aduanera: Mantenía participación en el rubro del comercio exterior y estudios aduaneros.

Reconocido en la comunidad: Quienes compartieron talleres y peñas lo recuerdan como una persona solidaria, generosa y carismática, caracterizada por sus largas mesas nocturnas de chistes y camaradería en los boxes.

El trágico desenlace ocurrió en un predio comercial de Puerto Iguazú tras un presunto altercado:

El sospechoso: La Policía y el Juzgado de Instrucción interviniente detuvieron a su exsuegro, un hombre de 82 años, señalado como el presunto autor de los disparos con un arma calibre 9 milímetros.

Avance de la causa: El sospechoso fue localizado en una clínica privada de la zona bajo custodia policial mientras la Policía Científica perita las pruebas recolectadas en la escena del crimen.

NA