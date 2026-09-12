Quién era Alfredo Wiebel, el empresario hotelero y piloto asesinado en Puerto Iguazú
Alfredo Wiebel, de 48 años, fue asesinado en Puerto Iguazú. Empresario hotelero y gastronómico, también tuvo una extensa trayectoria en el automovilismo, donde fue piloto, ganó competencias y creó su propio equipo para representar a Misiones en los principales circuitos del país.
La provincia de Misiones y el mundo del automovilismo deportivo se encuentran conmocionados tras el asesinato de Alfredo Wiebel, de 48 años. El reconocido empresario hotelero y piloto fue hallado sin vida en la ciudad de Puerto Iguazú tras recibir un impacto de bala, hecho por el cual la Justicia investiga como principal sospechoso a su exsuegro.
Alfredo Wiebel: empresario, piloto y referente del automovilismo en Misiones
Wiebel no solo era una figura central de la gastronomía y el rubro hotelero de la región, sino también un experimentado piloto querido en los boxes de varias categorías del país.
La trayectoria deportiva de Wiebel abarcó diversas disciplinas y categorías nacionales e internacionales:
- Inicios en el rugby: Durante 14 años vistió la camiseta del Cataratas Rugby Club de Puerto Iguazú, jugando como apertura y tercera línea.
- Trayectoria en el automovilismo: Corrió en categorías de Rally, en el TC 4000 Misionero y dio el salto al plano nacional en el Procar 4000 (Clase B) al volante de una Chevy. También tuvo pasos por trazados como el Autódromo Gálvez y el Roberto Mouras de La Plata.
- Hitos en pista: Logró victorias memorables en el autódromo de Posadas, incluida una recordada competencia en 2023 con pilotos invitados en la que compartió dupla con Stéfano «Fefo» Di Palma.
- Fundador del Iguazú Competición: Creó su propio equipo para promocionar el deporte y representar a su ciudad en los circuitos.
Más allá de los circuitos, Wiebel era un hombre de negocios consolidado en la provincia:
- Emprendedor hotelero y gastronómico: Era propietario del Z Hotel Boutique Iguazú y formaba parte del grupo gastronómico Holy.
- Actividad comercial y aduanera: Mantenía participación en el rubro del comercio exterior y estudios aduaneros.
- Reconocido en la comunidad: Quienes compartieron talleres y peñas lo recuerdan como una persona solidaria, generosa y carismática, caracterizada por sus largas mesas nocturnas de chistes y camaradería en los boxes.
El trágico desenlace ocurrió en un predio comercial de Puerto Iguazú tras un presunto altercado:
- El sospechoso: La Policía y el Juzgado de Instrucción interviniente detuvieron a su exsuegro, un hombre de 82 años, señalado como el presunto autor de los disparos con un arma calibre 9 milímetros.
- Avance de la causa: El sospechoso fue localizado en una clínica privada de la zona bajo custodia policial mientras la Policía Científica perita las pruebas recolectadas en la escena del crimen.
NA
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