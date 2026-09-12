Las razones que cancelaron la visita de Javier Milei a Londres en medio de los choques por las Malvinas

El presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a Londres, previsto para octubre, luego del endurecimiento de la política argentina sobre las Islas Malvinas. La decisión se conoció esta semana, en medio de las nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

La visita había comenzado a ser evaluada meses atrás, cuando la relación entre Argentina y el Reino Unido atravesaba un momento de menor tensión. Según reconstruyó Infobae, la Cámara de Comercio Argentino Británica había trabajado en la posibilidad de organizar una agenda especial para el Presidente durante su estadía.

El viaje de Milei a Londres que cambió con el giro argentino sobre Malvinas

La intención era aprovechar un encuentro minero que se realiza anualmente en Londres y que reúne a funcionarios y empresarios del sector. Para esa ocasión, la organización había analizado impulsar una “Argentina Week”, en línea con los eventos realizados por el Gobierno en otras ciudades.

El escenario cambió después de la cadena nacional de Milei, en la que anunció nuevas medidas vinculadas con la soberanía sobre Malvinas, un aumento de recursos para Defensa y sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en la zona.

A partir de esa nueva estrategia, la agenda prevista en Londres perdió sustento político. Fuentes citadas por Infobae señalaron que el Presidente analizó la situación con su círculo más cercano y que finalmente se acordó suspender la visita.

La organización empresarial también comenzó a modificar el formato del encuentro. La Argentina Week quedaría descartada y la actividad regresaría al esquema habitual de la London Metal Exchange, con una convocatoria concentrada en representantes de la minería y sin la participación presidencial.

Qué pasará con el evento minero de Londres y la agenda argentina

Entre los funcionarios argentinos que tenían previsto participar figuraban los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil. También había aceptado la invitación el secretario de Minería, Luis Lucero, cuya participación no había sido descartada al momento de conocerse la suspensión del viaje presidencial.

La decisión de Milei se produjo en paralelo con el avance de nuevas medidas sobre Malvinas. El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones para empresas que desarrollen determinadas actividades en áreas sobre las que la Argentina reclama derechos de soberanía.

A ese paquete se sumó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, mediante el Decreto 983/2026. El nuevo esquema funcionará dentro de la Cancillería y buscará coordinar información y asesoramiento sobre actividades estatales que puedan tener impacto en la política exterior o en los intereses internacionales del país.