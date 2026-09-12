Salió el sol para el segundo día de la Feria del Libro 2026: cómo estará el tiempo este sábado en Neuquén

Neuquén está de festejo: a su aniversario se suma una nueva edición de la esperada Feria del Libro. Tras una primera jornada fría, nublada y lluviosa, el tiempo da un tregua este sábado con la salida del sol.

Así estará el tiempo este viernes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se mantendrá el frío en la Patagonia por el ingreso de una nueva ola polar, aunque con una mejoría: las lluvias y los vientos registrados el viernes irán cesando.

El ingreso de un nuevo frente frío provocará temperaturas heladas en Neuquén. Durante la tarde, la máxima no superará los 10 °C y por la noche descenderá hasta los -1 °C.

Por su parte, los factores climáticos del viernes darán una tregua: según el organismo nacional, el viento solo alcanzará los 22 km/h y no se registran probabilidades de lluvia.

Feria del Libro 2026: el cronograma de hoy, sábado

15:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones, (Novela infantil).

presenta «Renata», Del Manzano Ediciones, (Novela infantil). Auditorio Irma Cuña: Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas.

presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas. Auditorio María Elena Walsh: Taller «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años).

16:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Estela Gutierrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda).

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.

Presentación «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina. Auditorio Irma Cuña: Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina .

Presentación del libro «Carne de cañón», . Auditorio María Elena Walsh: Charla «Del Barrio a la Historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri», por Sebastián Sánchez.

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga.

presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga. Auditorio Irma Cuña: Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon , presenta Rayen Guerrero Dewey.

Conferencia «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el , presenta Rayen Guerrero Dewey. Auditorio María Elena Walsh: Charla – taller «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould.

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo.

«Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo. Auditorio Irma Cuña: Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar, (relatos cortos).

presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar, (relatos cortos). Auditorio María Elena Walsh: Pamela Dominguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella, (Narrativa infantil).

20:00 hs

Auditorio Irma Cuña: Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel», Redes, derechos, medios y violencias, Ediciones con doblezeta.

21:00 hs