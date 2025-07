Esto en en off: la intendenta tiene su juglar

La intendenta tiene su juglar

El payador Juan Parada Curbelo se animó a una improvisación con guitarra al lado de la cascada La Fragua a pedido de la intendenta Malvina Antiñir. La pieza artistica fue preparada con buen audio y el sonido del agua y la jefa comunal la utilizará para promocionar que Manzano no es Amargo.

A Luis lo llevaron de compras

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, hizo un spot publicitario de la feria que funciona en el centro de la ciudad. Dijo que había ido con Patricia a hacer las compras, y se lo observa cargando las bolsas. Aseguró que algunos productos son orgánicos y que los precios son atractivos. Hay que ver si ese día le tocó cocinar

El intendente fue de compras con su esposa y mostró que lo hicieron cargar las bolsas y de paso promocionar una feria

El bozal legal de la otra Karina

La exdiputada de la Coalición Cívica ARI, Karina Montesinos, protagonizó el pase hacia La Neuquinidad. Al explicar los motivos dijo que pretendía una política más seria y no los enredos caricaturescos del Congreso donde “falta que se impongan un bozal legal” para que uno no hable del otro. Es la segunda Karina de la alianza, la primera es única.

Marcelo necesita amigos

El diputado provincial Marcelo Bermúdez defendió a la policía de Neuquén y dijo que no tenía ningún familiar en la fuerza de seguridad de la provincia que el Día del Amigo desalojó a manifestantes mapuches de Casa de Gobierno. El mensaje es que también dijo que ni siquiera tenía amigos en la policía. Ya hay lista de anotados.

Llegó Julieta y hallaron agua

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, produjo un milagro en San Martín de los Andes el Día del Amigo.

Fue Julieta y hallaron agua en un barrio de San Martín. Julieta milagrosa



El municipio que conduce Carlos Saloniti iniformó que los vecinos del barrio El Trébol de recibieron a la ministra Corroza para celebrar el hallazgo de agua, un hecho considerado muy importante para la continuidad del trabajo autogestivo, que cuenta con el acompañamiento de la Provincia y del Municipio.

Según se pudo saber ya habían encontrado el líquido elemento pero le hicieron creer a la candidata a senadora de La Neuquinidad que ella era la artífice del hallazgo. Quedaron bien igual pero Julieta no se lo creyó.

Angélica tiene su obra de arte

Le regalaron una pintura a Angélica Lagunas que, valga el término, la pinta de cuerpo y mente entera. Se enfrentó a un policía en el desalojo de Casa de Gobierno. En la pintura, el uniformado es un títere y queda chico al lado del discurso que le propinó la militante de ATEN Capital.

Río Negro

Weretilneck estrenó su cuenta de X

Con el anuncio de los candidatos de JSRN, Weretilneck sorprendió el miércoles con una nueva cuenta en la red social X bajo el nombre @weretilneckOK. La anterior e histórica, sin el Ok, que utilizaba desde 2010, quedó en el olvido y el último mensaje fue el respaldo a la lista de su “amigo” Rolando Figueroa. ¿Se olvidó la clave?

La elección de Unter y las opciones oficiales

La fecha no está , pero la elección de Unter por la conducción provincial será en octubre. El oficialismo (Azul-Arancibia) avanzó en un acuerdo con la Celeste y existen contactos entre opositores. Habría dos posibles candidatos oficiales: el adjunto Gustavo Cifuentes y la secretaria general de Viedma, Elizabeth Barrera.

Reunión y regreso fallido para Asspur

El jueves no fue un día bueno para la secretaria general de Asspur, Cessira Mullaly. El resultado de la Mesa de Salud no arrojó un balance positivo. “El encuentro sin resultados” y “una parálisis en el diálogo”, definió la organización. Pero, además, a la noche, no pudo abordar el micro de regreso a Las Grutas por un error en el boleto emitido.

Campaña oficial y la denuncia del PRO

Ipross organizó una recorrida por su nueva sede, aún sin fecha de inauguración, y la encabezó el flamante candidato al Senado de JSRN, Facundo López. El día anterior, el PRO denunció al partido del gobierno por “la realización de campaña anticipada en las redes”. La Justicia Electoral ya había recordado que ese período se iniciará el 27 de agosto.

Domingo, otro desplazado de las listas de JSRN, su destino

Agustin Domingo no estará en la lista de JSRN en el proceso de octubre y no tendrá posibilidad de reelección en la Camara Baja. Fue otro desplazado pero, en su caso, silenció cualquier decepción.

Otros tiempos. Agustín Domingo y Arabela Carreras, con paridad actual pero con proyecciones diferentes.

Su exclusión, tal vez, se explique también por las razones planteadas para correr al vicegobernador Pedro Pesatti. Una clara postura en el alineamiento aunque Domingo, a diferencia del vice, se identifica con las ideas libertarias. Por eso, trascendió su pase al bloque de LLA, pero eso fue negado enseguida por el parlamentario y el viernes se mostró junto a Juan Pablo Muena en el primer acto que encabezó en Bariloche. Su próximo destino sería en el gabinete del intendente Walter Cortés.

El candidato del PJ se quejó de «los puestos a dedo»

El barilochense Leandro Costa Brutten es segundo candidato a diputado del PJ pero parece que no le agradó. No estuvo en la presentación en Viedma y por redes sociales expresa su malestar por los que “tienen padrinos políticos” y son “puestos a dedo”. Sin tapujos mencionó a la primera en su lista, Adriana Serquis, promovida por Juan Grabois.

Mario Rojas, Adrián Pecollo, Soledad Maradona