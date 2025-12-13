Esto en en off, la política regional en los pasillos

Neuquén

De la banca nacional al escritorio

Sin fueros ni banca, el hasta el miércoles diputado nacional Osvaldo Llancafilo (MPN) prometió cumplir el rito más democrático de todos: volver al laburo, como cualquier hijo de vecino que terminó un cargo y agarra la mochila para arrancar de nuevo. Llancafilo reemplazó a Rolando Figueroa en Diputados.

Todo bien pero lo tienen que pagar

Tres canales en una semana, canales no canalitos, para que rieguen adecuadamente y de paso que paguen que es importante. El intendente de Bajada del Agrio Ricardo Esparza se puso cara de perro y dejó de lado el cómodo populismo que esperaba a papá provincia que salvara. Destaca la obra pero avisa… sin medias tintas.

La venganza no se declama, se ejecuta

En mayo de 2025 se cayó el acuerdo entre GeoPark, la colombiana, y Phoenix Global Resources. GeoPark no se quedó mascando bronca y, poco después, desembarcó en Vaca Muerta comprándole activos a Pluspetrol. El cierre tuvo sabor interno: les sacó tres gerentes y mensaje claro, en el shale la venganza no se declama, se ejecuta.

El tour de agradecimiento

La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez, de gira por El Chañar en tour de agradecimiento, con foto y micrófono calibrado. «Hay que ‘generar lugares’ para que nazcan nuevos cuadros y una nueva forma de hacer política, algo así como armar el semillero… por las dudas, para más adelante, no ahora».

El nuevo delegado estrenó su cargo siendo local

La intendenta Silvia Canales recibió al nuevo delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes, que conoce El Cholar tan bien que no necesitó GPS ni presentación: fue intendente y ahora volvió, pero del otro lado del mostrador. En criollo, Fuentes cambió el sillón pero no la costumbre, y quedó claro que en el Alto Neuquén algunos cargos se rotan, pero el despacho nunca queda del todo lejos. Néstor Fuentes visitó a la intendenta Silvia Canales.

Si no es por las buenas, el video se encarga

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, se cansó de los carteles ignorados y decidió pasar a una fase superior: subir los videos. Ante el desfile constante de autos por la Bajada de los Patrias, un acceso que todavía está en obra y claramente no es una autopista, el municipio aclaró -otra vez- que la circulación está totalmente prohibida. Con tono paciente, pero firme, avisó que quienes sigan probando suerte quedarán notificados y multados, porque la obra aún no se inauguró y el lugar no está habilitado. En versión neuquina con olor a petróleo no convencional: si el cartel no convence, ahora el registro audiovisual se encarga de refrescar la memoria, para que nadie diga después que “no sabía”.

Río Negro

Catarsis electoral y las culpas de Muena

Parte de la reunión de Gabinete del miércoles en la Residencia fue de catarsis. La principal partió del ministro Juan Pablo Muena, que fue primer candidato a Diputados en la lista de octubre. Su mea culpa por el resultado derivó en la intervención del gobernador Weretilneck para relativizar esa responsabilidad asumida.

Una fuerte pelea por la emergencia local

La disputa oficialista entre el intendente Adrián Casadei y el legislador Luis Noale derivó en un fuerte encontronazo. El hecho ocurrió en el puerto de San Antonio en ocasión del arribo de los caños para el gasoducto. El jefe comunal le reprochó a Noale sus críticas a la emergencia económica del municipio.

Pase de factura por el canon del Catedral

La concejal peronista de Bariloche Julieta Wallace no quiso dejar pasar expresiones de su par Laura Totonelli para recordarle que su partido, JSRN, fue quien propuso y votó el contrato del cerro Catedral durante la gestión anterior, que dejó al municipio con un canon que ahora cuestiona por su bajo impacto. Sacó a relucir que fue la única que se opuso.

Previa de intendentes y legisladores del PJ

Previa a la sesión de la Legislatura, los jefes comunales del PJ se reunieron ayer en Choele Choel con los legisladores de sus dos bloques. El debate político se concentró en el reclamo municipal y consecuente posicionamiento que tendrán sus parlamentarios frente al tratamiento del Presupuesto en la reunión del próximo jueves.

Reproches y gestos cruzados, con una fotografía del vice

La tensión es permanente entre el gobierno de Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti. El presidente de la Legislatura dijo no haber convocado la reunión legislativa y desconocer “sus motivaciones y propósitos” cuando manifestantes le pidieron la grabación del informe de Mekorot realizado en la Comisión de Planificación. Apartado del tema, Pesatti, a través de una nota del secretario parlamentario, Hernán Bocci, descargó toda la responsabilidad en Carlos Valeri, como presidente de la Comisión. Los cruces, reproches y gestos son continuos. El vice tuvo el suyo en la última sesión legislativa cuando se fotografió con los peronistas, que se retrataban con Ana Marks que se despedida por su asunción en la Cámara Alta. Pesatti con legisladores del PJ.

Una convocatoria poco clara que generó reproches

Carlos Valeri y Magdalena Odarda tuvieron una fuerte discusión por la falta de apertura de la reunión donde se presentó el informe de la empresa Mekorot. Valeri le recordó que se había acordado que así fuera, pero Odarda le reprochó que “me llamaste por teléfono para convocarme. A mí no me preguntaron nada”. Odarda también cuestionó a la empresa israelí.

