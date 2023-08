Esto es en off: Arabela Carreras vio luz (verde) y entró, pero se fue rápido

Postales del momento que transita el oficialismo provincial. El martes, el diputado Luis Di Giacomo hizo campaña por su reelección en Viedma. El roquense participó de un acto en el Círculo Católico Obrero, conjuntamente con el intendente Pedro Pesatti y el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura, Facundo López. Cerca de las 18, aprovechando la tarde apacible, la gobernadora Arabela Carreras caminaba y se dirigía a la Casa de Gobierno, desde su residencia oficial en calle San Luis. La acompañaba su jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro. Ambos advirtieron, evidentemente, la movida de Juntos Somos Río Negro y se acercaron hasta la entrada del salón. Esas presencias fueron detectadas por varios de los asistentes, aunque Carreras y Zúcaro enseguida se retiraron. “No me invitaron”, comentó la mandataria cuando alguien le prepuso ingresar y quedarse en el acto.

¿Quién le pidió disculpas al radicalismo rionegrino?

La conducción de la UCR estuvo con Rodríguez Larreta y Morales. Al regreso, Lorena Matzen “mató” en una entrevista radial al diputado y presidente del PRO, Aníbal Tortoriello. Nada nuevo, aunque esta vez la legisladora electa sumó adjetivos para describir todo lo mal que le cae el exintendente cipoleño. Lo que sí sorprendió fue cuando dijo que en Buenos Aires les pidieron “disculpas” por haber bajado la lista radical de las PASO. ¿Quién habrá sido? “Dirigentes del PRO de la campaña nacional”, explicaron ayer desde la UCR.

Weretilneck, Dios y las encuestas

“Cuando uno no cree en Dios, en algo hay que creer”, dijo entre risas el gobernador electo, Alberto Weretilneck, luego de ser consultado si todavía confiaba en las encuestas. Dicen que el senador se molestó bastante después de las elecciones provinciales de abril, cuando los números de JSRN estuvieron lejos de lo pronosticado por sondeos encargados por el oficialismo. Pero evidentemente la fe en las proyecciones se mantiene y desde ese lugar se paró Weretilneck para asegurar esta semana que Javier Milei no mide tanto en Río Negro como dicen los que trabajan con el libertario.

Más ritmo para Soria en la semana final

Se movió poco el ministro de Justicia, Martín Soria, en la campaña para las PASO, confiado en los réditos que ofrece ir en las dos boletas de Unión por la Patria, con Massa y con Grabois. Pero en las últimas horas activó la agenda pública. Anoche se reencontró con la militancia roquense en Italia Unida y este mediodía inaugurará un local con Graciela Landriscini en Brentana 187, de Cipolletti.

La campaña de Bariloche y el acto suspendido

La llegada de Alberto Fernández para inaugurar el colector costanero de Bariloche fue un rumor fuerte en Bariloche esta semana. Pero pasó el viernes, el presidente no aterrizó en el aeropuerto Luis Candelaria y el acto nunca se hizo. ¿Habrá sido para no darle “chapa” al presidente de la CEB, Carlos Aristegui, que es candidato a intendente de Juntos por el Cambio? El que sí vino ayer, por cuarta vez en menos de dos años, fue el ministro Daniel Filmus, que recorrió la UNRN, la CNEA y el centro científico de Conicet.

Vuelan los nombres para el Ministerio de Salud

En el hospital de Roca vuelan los rumores sobre los cambios en el Ministerio de Salud, después de diciembre. Y vuelan ahí, porque la directora, Ana Senesi, es mencionada como posible sucesora de Fabián Zgaib. Pero otros dicen que ese lugar será para alguien cercano al senador Martín Doñate. ¿El titular de PAMI en la provincia, Diego Mel? Un médico cercano a Weretilneck relativizó todos los nombres, afirmando que la provincia necesita un sanitarista para un nuevo plan de salud.

Neuquén

Massa logró el apoyo de propios y ajenos

¿Fue Tanya? ¿fue Rolo? ¿Fue Javier? El convocante de la variopinta mesa plural de apoyo a Sergio Massa como precandidato a presidente de Unión por la Patria sigue siendo una incógnita. Los concurrentes mencionan a alguien cercano pero sin indicar el objetivo. Estuvieron los desencados con el PJ oficial de Darío Martínez y Oscar Parrilli, la pata Azul del MPN, dirigentes en disputa como los cooperativistas que construyen viviendad, dirigentes adultos mayores de la CGT Neuquén y de ATE. Produjo impacto y dejó muchas satisfacciones precisamente en quienes no pudieron competir con la lista oficial del PJ en las elecciones PASO. ¿Revancha?

El pino Gaido

No pudo con su genio. El intendente Mariano Gaido estuvo en una actividad de plantación de aguaribay en Parque Norte con chicos de una escuela. Tras la información de rigor, se le pidió que identificara “el pino Gaido” y entonces explicó que cuando era chico iba a escuela primaria había participado de una actividad de plantación de pinos y por eso el apodo del árbol que luce rozagante en Parque Norte.

Los juguetes de Andrés para Plottier

El candidato a intendente de Plottier por Presentes Andrés Peressini sorprendió en su cuenta de instagram al ser filmado sobre un plano de la ciudad sobr el que desplegó tres combis de juguete. Contrariamente a la primera impresión que un señor mayor estaba jugando con autitos, aclaró que son los cuatro colectivos que quiere adquirir para el transporte público en la ciudad que administró ocho años y que ahora quiere volver a hacerlo. Muy ocurrente.

Pedidos Ya no llegó a El Chañar

Disgustado el intendente de El Chañar, Leandro Bertoya, intentaba describir los pasos burocráticos para conseguir una obra en Nación contra la urgencia de los vecinos que cortaron la ruta. “No es un delivery la Municipalidad; o sea, primero hubo que regularizar la titularidad de la tierra que no lo teníamos cuando ingresamos. A partir de eso, significa escritura, mensura, con todos los plazos”, disparó.. con poco tacto.

Urgente, a aprender folclore

Los candidatos a diputados por Neuquén País del MPN visitaron el Centro Cultural Asociación Ballet “Nuestros Mayores” y, como no podía ser de otra manera, los anfitriones dieron una muestra de la cultura argentina y quedó demostrado que es urgente que se instrumente un curso de baile de chacarera y pericón para los políticos porque lo hicieron como si fuera una columna de hormigón que intentaban mover. ¡A aprender a bailar!

Esteban no entiende

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bosch, le dijo a radio Urbana de Zapala que no entendía el papel de los intendentes que expresaban su apoyo a Sergio Massa. “Salvo que quieran mantener la inflación en un 120% aunque entiendo que no va más allá de un acuerdo de cúpula que no refleja lo que dice la calle a diario”, opinó en relación con el aval de Carlos Koopmann a Massa. ¡Epa!

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Soledad Maradona y Mario Rojas.