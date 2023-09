Antes de las inauguraciones de locales, ayer en Cipolletti y hoy en Viedma, la candidata a diputada de La Libertad Avanza con Fe, Lorena Villaverde, hizo un viaje relámpago a Buenos Aires. Ya sintiéndose en Casa Rosada, la convocatoria había surgido de Karina Milei, con el objetivo de presentarles a los referentes de las provincias a varios integrantes del futuro gabinete. También estuvo Carlos Kikuchi, el exvocero de Cavallo, otro de los armadores clave para el libertario. El mensaje principal: comunicación orgánica y fiscalizar mucho, para evitar perder votos que podrían ser decisivos.

La elección local de Río Colorado y la otra disputa

Aún su protagonismo en el armado justicialista en Río Negro, el senador Martín Doñate no tiene casi actividad proselitista en la Provincia. Sorprendió por eso su participación en el cierre de la campaña en Río Colorado, acompañando a la candidata a intendenta Laura Bustos y al vice Martín Castro. Hay optimismo en el PJ en lograr arrebatarle ese municipio a JSRN. “Comienza el domingo un nuevo y hermoso desafío en Río Colorado lleno de compromiso y amor por la ciudad”, dijo Doñate en su discurso.

Días antes, el gobernador electo Alberto Weretilneck llegó a esa ciudad en apoyo de su candidato, Duilio Minieri, planteando el rechazo a que “en vez del escudo de Río Colorado en la puerta de la municipalidad, esté el escudo, del Partido Justicialista” y de “La Cámpora”. Claramente, esta elección tiene otro contrapunto: el de esos dos senadores.

El exfuncionario bloqueado por criticar en Facebook

María Emilia Soria publicó en sus redes la entrega de chapas a tres familias vulnerables de Roca. Entre 20 comentarios, uno se destacó; “Haciendo demagogia y publicidad con la necesidad de los vecinos… una violación a la intimidad y al mal momento que esas familias están pasando. No vale todo”, escribió Julián Goinhex, exmano derecha del padre de la intendenta. La crítica no cayó bien y el posteo desapareció. Goinhex, bloqueado.

Bariloche, un lejano recuerdo de días felices

La gobernadora no pisó más Bariloche desde el lunes siguiente a la derrota en las elecciones municipales. No tomó la licencia que se había anunciado, con posible viaje al exterior, pero tampoco miró a la cordillera rionegrina como lugar para continuar su agenda. De hecho, este fin de semana seguirá en Viedma. “Va a ir de vacaciones”, arriesgó ayer un funcionario provincial. ¿Cuándo? -se le preguntó. No hubo más respuestas.

De los malos recuerdos al feliz cumpleaños

En el cierre de campaña de Maquinchao, Alberto Weretilneck recorrió extremos. Habló al principio de dos malos momentos como gobernador. “Lo de Marquitos Pérez”, y “el día que una intendenta (Silvana Pérez) me maltrató y ofendió delante de todos en un acto”. Salió de ahí hablando de esperanza y el final fue bien arriba. “¿Hoy alguien está cumpliendo años, no?”, lanzó antes de subir a un niño al escenario y terminar haciendo “jueguitos” con los globos.

Una nota de Vialidad que sorprendió al gobierno

Existió sorpresa en el gobierno de Río Negro cuando desde el Ministerio de Interior le hablaron del riesgo que las obras de las rutas 6 y 8 quedarán fuera del programa de financiamiento del BID. Una de las razones argumentadas por los funcionarios nacionales era una nota remitida por Vialidad donde la Provincia se desentendía de esa posibilidad. Hubo enojos internos pero también gestiones para reactivar el trámite que permitiría disponer del crédito internacional.

Neuquén

Gutiérrez llegó con dos días de retraso a la Argentina Oil&Gas

Tenía que estar el lunes en Buenos Aires, en el acto inaugural del encuentro más importante de la industria petrolera de nuestro país, pero el gobernador Omar Gutiérrez decidió aparecer el miércoles por La Rural.

“Tenía que celebrar el cumpleaños de mi ciudad”, se justificó cuando Río Negro le preguntó.

Habría sido su despedida del mundo petrolero como gobernador de Neuquén, luego de ocho años de mandato, pero por razones que seguramente son más profundas que la del aniversario de la capital neuquina Gutiérrez decidió no salir en la foto.

Tampoco Rolando Figueroa estuvo, pero es entendible: no quiere ir al pie de las empresas (todavía).

El gobernador neuquino estuvo el miércoles en el stand de RÍO NEGRO.

Un acuerdo que dejó afuera el conflicto con Mari Menuco

El gobierno neuquino cerró un trato con la comunidad mapuche Kaxipayiñ, que habita en la zona de Loma de la Lata, para la realización del relevamiento indígena que se dispuso por ley nacional.

Hubo un aval a la cartografía de “ocupación actual, tradicional y pública”, pero no se pudo avanzar en el litigio de los Kaxipayiñ con el coqueto barrio cerrado del ClubMari Menuco, que quedó fuera del acuerdo.

La progresía fue a ver a Juan Falú

El jueves el cine-teatro Español de la capital neuquina se pareció por un par de horas a esos rincones bohemios que la ciudad tuvo hasta entrados los años 90. Hubo invocaciones a Chito Zeballos y Tata Herrera, saludos para Naldo Labrín y hasta la participación de Hilda López como presentadora.

El que estaba sobre el escenario era Juan Falú, acompañado por la deliciosa voz de Nadia Szachniuk.

Dos pueblos tan lejos y tan cerca

Hay poco más de 20 kilómetros en línea recta entre Los Miches y Las Ovejas, en el norte de la provincia.

“Inauguramos la sede Las Ovejas del Centro Neuquino de Robótica, creada para acercar la enseñanza disruptiva de las nuevas tecnologías” a la zona, anunció Pablo Gutiérrez Colantuono, secretario del Copade esta semana. En cambio, en Los Miches, el pueblo sin adolescentes, la secundaria no tiene edificio y se las arregla en el SUM de la primaria.

El MPN aprende a decir adiós

La asunción de Claudio Larraza como intendente de Plaza Huincul, programada para hoy, será como un ensayo de lo que ocurrirá el 10 de diciembre en la provincia. El MPN dejará el poder municipal para entregárselo al partido Comunidad. Si hasta estarán presentes el actual gobernador, Omar Gutiérrez, y el electo, Rolando Figueroa, que -según dijeron allegados- retomaron la amistad que la política les quitó.

Massa quiere una multitud en Neuquén

El 27 de septiembre es la fecha tentativa que maneja la mesa provincial “Massa presidente” para garantizarle al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente por Unión por Patria un acto con 40.000 personas en Neuquén.

La organización no será con los peronistas más orgánicos sino con los sindicatos fuertes de la actividad privada y hasta es posible que las actividades se desarrollen en Vaca Muerta.

