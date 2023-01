Esto es en off: La Convención radical debate hoy, con quiebre garantizado

Hoy, en Viedma, el radicalismo reunirá su Convención para resolver qué hará en la elección del 16 de abril. Se sabe de antemano que la dirigencia radical ya decidió su división: la conducción prevé participar en una lista de adhesión a la fórmula de JSRN, de Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, mientras que otro sector -que lidera Miguel Martínez y ciertos comités locales- trabaja su integración al proyecto opositor de Cambia Río Negro, con la candidatura de Aníbal Tortoriello. Así, ese cuerpo partidario debatirá la estrategia y el destino electoral y, según los primeros recuentos, la mayoría de los convencionales de la UCR ratificarían la postura orgánica de apoyar la fórmula del oficialismo. El resultado parecería inmodificable y, por eso, ciertos disidentes plantearon no concurrir. Pero, hay un objetivo inferior: la autonomía para los comités para acuerdos locales.

La intervención y el financiamiento

Los dirigentes insisten con sus pedidos a la conducción nacional del Justicialismo que intervenga al PJ de Río Negro, aliado con JSRN. Entre las versiones, se cuenta que Martín Soria lo habló con el presidente Alberto Fernández, que preside el PJ. El tema fue planteado al mandatario cuando recibió la delegación rionegrina, que integró la hoy candidata Silvia Horne, el ministro de Justicia y, entre otros, la intendenta María E. Soria. La carencia del Partido genera dificultades, entre otras, la falta de recursos para la campaña, empezando con la impresión de l as boletas.

La intervención del PJ rionegrino ya se habló con el Presidente Fernández recibió a la dirigencia de la Provincia. Foto Gentileza

Negociación contrarreloj en la alianza de JxC

El titular del PRO, Aníbal Tortoriello convocó a sus socios del ARI y radicales para el 31, es decir, a pocas horas del cierre de inscripción de las alianzas, que será el 1° de febrero. Será una negociación contrarreloj aunque los partícipes aluden que lo prioritario ahora es firmar la conformación de Juntos por el Cambio. Juran que la discusión de candidaturas y de lugares quedará para adelante. ¿Será tan así?

Deco vuelve a escena y será candidato

El exministro de Desarrollo Social, Juan José Deco, vuelve a la escena pública. La gobernadora Arabela Carreras anunció -en varias ocasiones- el retorno de Deco al Gabinete, tras el grave accidente que sufrió en diciembre del 2021, pero eso nunca se concretó. Fue la secretaria de Energía, Andrea Confini quien lo ubicó en su equipo y, según lo que trascendió, tendría, además, un lugar en el circuito Andino para la Legislatura.

Sierra Grande no está en el acuerdo provincial

La legisladora Roxana Fernández repite que el acuerdo de JSRN con el PJ no tiene alcance en su municipio: Sierra Grande. No quiere saber nada con el intendente Renzo Tamburrini (FdT), que se sumó tarde al acuerdo de Weretilneck y Doñate. La parlamentaria se reunió con el ex gobernador para anticiparle su rechazo a cualquier confluencia en su localidad. Pero, el titular del Concejo, Mauro Tamburrini se entusiasma y declaró que habrá integración en el circuito.

Domingo arma su equipo y suma gennusistas

El diputado Agustín Domingo construye su equipo en Bariloche de cara a las elecciones y sumó a dirigentes que provienen del gennusismo desde la primera hora y se alejaron desencantados con el jefe comunal Gustavo Gennuso. Incorporó a la legisladora Julia Fernández , y al exjefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis. El diputado sigue adelante con el padrinazgo de Weretilneck.

NEUQUÉN

Al final, la comisaría ya funciona y la nueva se licitará

El gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Javier Bertoldi tuvieron una jornada de inauguraciones. Dijeron que habían inaugurado la comisaría Nº 52 de Centenario, que ya funciona en calle Santo Domingo 183 del Barrio Alborada. Pero tras cortar las cintas se anunció que “la nueva comisaría” se iba a licitar prontamente. También hubo otras recorridas por obras e inauguraciones. Se observó buena vibra entre el jefe comunal y el mandatario provincial. Javier no votó cuando el Congreso de PJ resolvió no ir con Rolo Figueroa y Tanya Bertoldi, la diputada, faltó a la cita firme con su postura de no aceptar candidaturas a dedo. ¿Una visita de agradecimiento

La sede policial ya funciona.

Rodolfo contó las estrellas y sobraba una

“¿17 estrellas? la bandera de la provincia del Neuquén tiene 16 estrellas, una por cada departamento que la componen ¿estarán pensando anexar uno más?”. Rodolfo Laffitte no le deja pasar una a Mariano Gaido y ahora a Marcos Koopmann. Los candidatos se sacaron una foto con el escudo y alguien le agregó un departamento. Todos dicen que es Cipolletti como el próximo anexo de los nequinos. Rodolfo no da tregua.

Leticia, sin tapujos

La diputada provincial Leticia Esteves mostró su disgusto por la polémica que se instaló desde el PRO en torno al sello de Juntos por el Cambio. Sin tapujos la joven legisladora dijo que era una discusión estéril que instalaron sectores de su sector que, una vez que consiguieron la candidatura, desistieron del amparo judicial contra la conducción de JxC. “No es una cuestión de pedrigree”, dijo. Teléfono para Jorge Taylor

Sergio, bajo la sombrilla

.¿La conducta partidaria justifica hipocresía? Es decir, si los supuestos conductores de tu partido resuelven de manera absolutamente contraria a tus convicciones, ¿tenés que ser parte de eso que no compartís solo por “disciplina”?. El diputado del Frente de Todos Sergio Fernández Novoa está disgustado con la conducción del partido Justicialista que sesionó el Zapala. La crítica la hizo desde Monte Hermoso…

Mariano¿se animará?

Después de un mes de que la emprea Autobuses dejó a miles de neuquinos a pie, la municipalidad se puso las pilas para aplicar controles y dejar de soñar con el Eden de los nuevos colectivos. De todas formas hay algunos integrantes del gabinete que alientan al intendente Mariano Gaido a que salga de la base de la empresa manejando un coche y que sorprenda a los pasajeros. ¡Qué londra Mariano!.

Patricia, actriz

La candidata a gobernadora del Frente de Izquierda reconoció que tuvo una faceta de actriz y quiso reeditar la campaña en twitter que hizo Jorge Rial: un milagro para Altamira. Después de #UnMilagroParaAltamira y #MaradonaDesdeElCielo de Pitrola, les dejo este hermoso texto de pura dialéctica que de pequeña joven le robé a Cipe Lincovsky en mis lindas épocas de teatro. Plegaria a Dios de una atea. Una pieza teatral.