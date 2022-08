Esto es en off: La fobia de Rolo con los chupines, igual que Casero

El diputado nacional Rolando Figueroa (MPN) disfraza la indefinición en relación con su candidatura para gobernador con frases fuertes. “No queremos funcionarios de trajecito, pantalones achupinados, zapatos bien grandes en punta e impecable, queremos gente que se embarre los pies, que esté lleno de polvo de estar visitando a la gente y viendo que pasa”, lanzó cuando le hicieron una nota en la radio Red Social de Centenario.

En relación con los pantalones chupines hizo recordar el berrinche que hizo Alfredo Casero en el programa de Luis Majul en LN+ cuando dio un golpe en la mesa y acuso al conductor de que se ponía esa prenda y comenzaba a ganar plata, entre otras frases.

Después de la ocurrencia de Rolo todos miran a los funcionarios azules del MPN para ver si usan ese tipo de pantalones o si se refería a diputados nacionales de otros partidos.

Jofré, un compañero “respetuoso” según Mimí Quintriqueo

Azucena “Mimí” Quintriqueo, hermana del secretario general de ATE, quedó involucrada judicialmente por participar de la huida de Pedro Jofré hacia Junín de los Andes tras el tiroteo del 29 de julio. Ese día escribió en Facebook que se había repudiado al hombre, pero aclaró que era “un compañero respetuoso y muy introvertido” y que “jamás tuvo en ninguna marcha una actitud violenta”. “Un abrazo a la familia de Jofré”, cerró el posteo.

Carlos y Azucena Quintriqueo (der.) militantes de ATE.

Cómo se transformó Sapag en petrolero

El asesor de Sergio Massa, Jorge Augusto Sapag, rememoró en diálogo con FM Capital cómo nació su espíritu petroleo. Contó quecuando estudiaba en la facultad en Buenos Aires vendía minerales de Sapag Hermanos de Elias, Felipe, Amado y José a las empresas petroleras. Y cuando fue a conocer yacimiento en Canadá se propuso “ ¿por qué no podemos tener lo mismo en nuestra provincia?”.

Se picó la interna emepenista en Junín

La disputa por la seccional Huiliches enfrenta al intendente Carlos Corazini, ahora Azul, con el Azul y Blanco Arnaldo Figueroa. En las redes cruzaron al segundo por supuestas deudas de 60.000 pesos con la sede partidaria. El “Chino” se defendió y dijo que reciben aportes voluntarios de los funcionarios municipales y que aún no habían sido entregados a la gestión actual.

El partido que afilió hasta una muerta

“Este fue un hecho aislado, la primera vez que nos pasa, jamás intentamos afiliar de manera ilegal o a gente fallecida”. El apoderado del partido Siempre, Claudio Pinilla, contó que se apeló el fallo que lo acusó de afiliar a una mujer que había muerto un año atrás. El partido del diputado Andrés Peressini fue colectora del MPN y ganó en Plottier, aunque la intendenta Gloria Ruiz ya se bajó del barco.

La decisión no la había tomado un funcionario

Con un dato que aparece como incontrastable, el diputado nacional Pablo Cervi (JxC) intentó desarticular en una discusión en comisión de crear un registro. Contó que la decisión que cambió el PBI no fue un registro resuelto por un funcionario sino que se duplicó la cosecha de maiz cuando los productores, conocedores del clima, produjeron una cosecha tardía de 9.000 kilos poco menos que la temprana.

Una incómoda bandera y un rápido cambio de agenda

La apertura de la temporada de avistaje de fauna marina, el sábado pasado en Las Grutas, no fue 100% celebración. Un grupo de vecinos hizo conocer su malestar mientras hablaba el intendente, Adrián Casadei.

“Las Grutas saqueada y abandonada”, decía la bandera que fue colgada por el grupo, de unas 30 personas, en el fondo de la Casa de la Cultura, en la Segunda Bajada. Esa consigna tiene que ver con el estado de las calles, la falta de limpieza y los líquidos cloacales en los acantilados, dijeron referentes de ese sector.

La presencia de la gobernadora, Arabela Carreras, había sido anunciada, para repetir la ceremonia que se había dado un día antes, por el mismo motivo, en El Cóndor. Sin embargo, la mandataria nunca llegó al recinto. En la villa balnearia dijeron que, enterada sobre la posibilidad de una manifestación, se fue temprano rumbo a Bariloche.

Ausencias, molestias y alineamientos

Existe un viejo y amable trato entre Pedro Pesatti y Adrián Casadei, hoy jefes comunales de sus ciudades. Igual, afloran -por momentos- competencias. El viernes 12, el sanantoniense visitó El Cóndor y acompañó al viedmense en el lanzamiento de la Temporada de Avistaje Marino. Pesatti no retribuyó esa presencia horas después cuando Casadei hizo lo mismo en Las Grutas. El anfitrión lo advirtió y lo comentó.

Los vuelos de prueba del Cessna oficial

Los martes y jueves parecen ser días de prueba para el Cessna Citation V Ultra que el gobierno de Río Negro compró en más de US$ 4,2 millones. El 11 (dos veces), 16 y 18 de agosto, el avión despegó en Viedma, para recorridos cortos, de no más de 40 minutos, alrededor del aeropuerto Castello. Hay que recordar que los pilotos del Estado no tienen aún las credenciales operar este tipo de naves.

Apud y la nómina de candidatos para la Secretaría General

La continuidad de José Apud al frente de la Secretaría General está en permanente duda y, por eso, sobran candidatos a sucederlo. Se plantea el regreso al gabinete de Juan José Deco, volviendo a esa cartera. Ahora se incorporó la posibilidad que el reemplazante sea otro barilochense. Pablo Zúcaro, un hombre de confianza de la gobernadora.

Concejales se miden en el “cristinómetro”

Fueron 33 los ediles del FdT que firmaron un comunicado, asegurando que “hay una persecución judicial” contra Cristina Fernández de Kirchner. Llamó la atención que ninguno de los cinco concejales que tiene esa fuerza en Roca avaló ese documento. Un miembro de esa bancada explicó que la defensa a la vicepresidenta sigue firme, pero que no comparten todas las estrategias con sus colegas del resto de la provincia.

El beneplácito por la salida de Odarda

La salida de Magdalena Odarda del INAI tiene repercusiones garantizadas por varios días. Sus excompañeros de militancia en la CC-ARI empezaron a manifestar en redes sociales su satisfacción por la “caída” de su antigua referente provincial. Pero habrá más. El bloque de Juntos por el Cambio promoverá para la próxima sesión de la Legislatura una declaración de beneplácito por la decisión de despedirla del gobierno nacional. Desde esa bancada aseguran que el oficialismo -Juntos Somos Río Negro- prometió acompañar la iniciativa. Viento en contra para la exsenadora.

