Va de mal en peor la relación entre los legisladores Juan Martin y Luciano Delgado.

Se conocen de Roca desde hace años y esa historia sirvió para algunas chicanas, para varios innecesarias.

En la sesión del jueves pasado, el presidente del bloque del Pro le tradujo a su par de Vamos con Todos la frase “copy-paste”, “para que usted pueda entender”, ante ciertos “problemas de comprensión lectora”.

En ese momento, los miembros de la bancada amarilla entendieron que sus consejos a Martin para que bajara un cambio cayeron en saco roto.

Esas sugerencias habían surgido un par de días antes, cuando en una reunión de comisión el mensaje para Delgado había sido “que vuelva a la rotisería”, recordando el pasado gastronómico del dirigente del PJ, antes de ser delegado de Anses y legislador electo.

Un día para olvidar para la jefa policial

La jornada del jueves no fue un buen día para la jefa de la Policía, Mary Carrizo por los sucesos ocurrido en la Legislatura. La legisladora Magdalena Odarda solicitó su renuncia . Mayores explicaciones tuvo que dar por la participación en el operativo del comisario Daniel González, imputado por “apología del delito” por su publicación del vídeo de un Falcon verde musicalizado con la marcha castrense aunque esa causa terminó con un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. La Unter y el legislador José Luis Berros hicieron más pública esa presencia.

El comisario Gonzalez y el legislador Berros.

Una vacante pendiente y una jubilación postergada

La asunción de Dolores Cardell en la Fiscalía de Investigaciones generó una vacante en el Tribunal de Cuentas, que el oficialismo no parece apurado en cubrir ya que ese órgano de control puede funcionar con dos miembros. Cardell renunció al Tribunal con 10 años en la vocalía y asumió en la FIA por seis años. Podría sumar 16 años, a pesar de que viene anunciando y postergando -desde el 2016- su retiro jubilatorio.

La primera secretaria de la Mujer de la UCR

El radicalismo tiene serios problemas internos en el Congreso. Pero en otros ámbitos agiliza decisiones, incluso con protagonismo rionegrino. Ayer se formalizó la creación de la Secretaría de la Mujer dentro de la conducción nacional del partido y la primera en liderar ese espacio, en forma interina, será la legisladora provincial Lorena Matzen. “En ella están todas las mujeres representadas a lo largo y a lo ancho del país!”, destacó el comunicado oficial.

La reacción de La Libertad Avanza ante una denuncia

Tuvo que moverse rápido La Libertad Avanza esta semana, luego de que trascendiera que al delegado de Anses en RíoColorado, puesto en funciones hace poco, le formularon cargos y le impusieron pautas de conducta luego de ser denunciado por violencia de género. “En este espacio político no existen funcionarios protegidos”, dijo un comunicado oficial, que de todas maneras recordó el principio de inocencia que rige para el acusado.

La cálida bienvenida a la senadora rionegrina

Después de varias semanas y con la ausencia marcada en la sesión que aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, Silvina García Larraburu volvió al Senado. Sus faltas fueron por prescripción médica, luego de una lesión en el cerro Catedral, donde se complicó una afección que tenía desde tiempo atrás. Y el regreso fue lleno de abrazos, tal como ella misma reflejó en sus redes, donde también agradeció a sus pares por el aguante. Home sweet home.

Neuquén

“Mirá cómo había salido de cocorita”, la queja de Gloria

La vicegobernadora Gloria Ruiz verbaliza por primera vez, aunque solapada, los padeceres de las mujeres en la política. Lo hizo en el acto Mujeres tenían que ser que organizó la municipalidad de Neuquén donde reconoció a 35 mujeres destacadas. Cuando le tocó hablar confesó que iba a dejar de lado un discurso que le habían preparado y prefirió la improvisación. Dijo que la política no es una actividad fácil para las mujeres, se dirigió a la secretaria de Emergencias Luciana Ortíz Luna. “Si lo sabrás vos Luciana”, le dijo y ahí en tono irónico dijo: “Mirá vos, había salido cocorita” en referencia a los planteos públicos contra la gestión de Figueroa. ¿Le hace lo mismo que le hizo Omar?

Gloria Ruiz se queja solapadamente.

La dedicatoria de Tanya a Oscar

La diputada nacional Tanya Bertoldi (PJ) expresó en sus redes sociales frases contra el senador Oscar Parrilli y su hija Lorena. Le dedicó un párrafo de la canción de Wos y Solari: Quemarás. “Hay gente arraigada solo a su mezquindad y en la desazón de no adueñarse del sol, perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido”, dice la canción. Wos se lleva toda la estima de Tanya y no le quedó nada para Oscar y Lorena.

La diputada tiene un seguidor muy especial

La diputada provincial Cielubi Obreque (MPN) explora su costado influencer e hizo un video para explicar la facilidad con la que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley en la Legislatura. Lo filmó mientras caminaba hasta que se distrajo porque se veía un perro que la seguía. Sin cortar el relato, saludó al can, puso la cámara en blanco y negro, el animal no humano tuvo su momento de fama y siguió su camino. Cielubi terminó su video.

Cielubi Obreque advirtió a un particular seguidor.

Sin fotomultas hasta que arreglen la luz

Por falta de luz, la cámara de fotomultas de Leloir y avenida Argentina registra los pasos en rojo, pero no el giro indebido a la izquierda. Es que cuando hicieron la torre donde funciona el hotel Hilton, cambió la modalidad de provisión de luz (de aérea a subterránea) y la parte norte de la avenida Argentina, no la tiene en forma aérea. Se esperaba estos dias un equipo de CALF en el lugar junto con personal de Modernización para ver cómo pueden solucionar el tema.

El ausente hace silencio

El anterior titular del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, fue el gran ausente en el festejo por los 60 años de la creación del Copade. No respondió consultas sobre la razón y hasta se especuló que no lo habían invitado para que Rolo Figueroa no vuelva a criticar a su hermano Omar. Nada de eso pasó. En sus redes publicó que estaba en Cartagena, Colombia, exponiendo en un congreso internacional de derecho administrativo. Esperan su regreso para revalorizar el Copade.

Un granito de arena contra la inseguridad

La policía de Neuquén se encuentra en una etapa de transición, por decirlo, porque debe mostrar resultados frente al la presión política que implica la cartera de Matías Nicolini y la judicial por parte del fiscal José Gerez. En eso de mostrar lo que hacen se les va un poco la mano, a un vecino le habían robado un parlante de esos que funcionan con USB, el terror de los balnearios, y la policía lo recuperó, y lo publicó.

