Rusia y Ucrania pactan una tregua de tres días mientras avanzan las gestiones de paz de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este sábado en Moscú a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para analizar una propuesta destinada a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras el encuentro en el Kremlin, los emisarios tienen previsto viajar por primera vez a Kiev desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Putin recibe a enviados de Trump

Putin dio la bienvenida a los representantes de Washington y reconoció que la situación es compleja. También les pidió transmitir sus “mejores deseos y palabras de agradecimiento” al mandatario estadounidense.

Como gesto para facilitar las negociaciones, Rusia y Ucrania acordaron no atacar las capitales de la otra parte durante tres días. Moscú anunció que no lanzará ataques contra Kiev desde la medianoche del sábado, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que su país se abstendrá de atacar Moscú durante el mismo período.

La tregua temporal se produce mientras ambos países intensificaron sus ataques con misiles y drones de largo alcance. Los bombardeos rusos del sábado dejaron al menos siete muertos en Ucrania, según autoridades locales.

Trump afirmó que sus enviados llevan una propuesta para terminar el conflicto, aunque evitó precisar si contempla concesiones territoriales por parte de Kiev. “Tenemos una idea para la paz”, señaló.

La guerra comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y provocó cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Los esfuerzos diplomáticos permanecen estancados, aunque Washington busca reactivar las negociaciones.

Con información de AFP