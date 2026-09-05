Este domingo cambia el horario del paso Cardenal Samoré

El paso Cardenal Samoré tendrá tránsito durante 11 horas cada día, a partir del cambio de horario. Archivo

El cambio de horario que implementará Chile a partir de este domingo 6 de septiembre motiva también un corrimiento en el horario para transitar por el paso Cardenal Samoré que quedará habilitado de 8 a 19.

La apertura de la barrera se adelantará una hora respecto del horario invernal, debido a que el país trasandino vuelve a tener el mismo horario que Argentina. Así la frontera estará habilitada durante 11 horas cada días.

Este nuevo horario se extenderá por el verano, según confirmó la Coordinación del Centro de Frontera Cardenal Samoré, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera.

Desde el organismo recomendaron a quienes tengan previsto cruzar hacia Chile o ingresar a la Argentina durante los próximos días planificar el viaje teniendo en cuenta el nuevo horario de atención y consultar la información oficial antes de emprender el recorrido.