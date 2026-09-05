Intenso operativo en Fernández Oro: cayó un auto a un canal y buscan a un niño de 4 años

El vehículo cayó durante la madrugada a un canal de Fernández Oro. Foto: gentileza, AN Allen.

En el Alto Valle se montó un intenso operativo por la caída de un auto a un canal de riego. El incidente se registró este sábado a la altura de Fernández Oro. En el vehículo viajaba un matrimonio y su hijo de aproximadamente 4 años, este último fue arrastrado por el agua.

Cayó un auto al canal de Fernández Oro

El episodio ocurrió a la altura del sector conocido como Puente de Hierro. Según informaron medios locales, el vehículo circulaba por la zona cuando, por motivos que aún se desconocen, el conductor perdió el control y cayó al canal.

Por su parte, el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que el operativo se montó durante la madrugada para buscar al niño de 4 años que habría sido arrastrado por la corriente.

En el rastrillaje que se está llevando a cabo a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22 inteviene la Fiscalía, Prefectura, Policía de Río Negro, Defensa civil y buzos.