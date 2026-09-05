Boca vence 2-1 a Gimnasia de Mendoza en un partido intenso y se acomoda en la tabla del Clausura

Zenón la desvió en el área y puso en ventaja a Boca en Mendoza.

Boca vence 2-1 a Gimnasia en Mendoza por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. En un encuentro eletrizante, en el primer ataque, antes del minuto de juego, avisó el Lobo con un balón que llegó al área y Lencioni llegó solo para conectar un centro de Cingolani que Montero llegó a desviar y salvó con la ayuda del poste. Gorosito, en el rebote, la sacó sobre la línea.

Luego, a los 8 minutos, Gimnasia llegó con un giro y remate de Sabatini que controló bien Montero sobre su lado izquierdo.

😮‍💨 Hermosa definición de Velasco para el gol de @BocaJrsOficial pic.twitter.com/d1hq0nAfRY September 5, 2026

El Xeneize comenzó a crecer y, mediante un contraataque en manejado por el extremo Leonel Flores, a los 16 minutos, la pelota le quedó a Alan Velasco en la puerta del área, que abrió el pie con maestría y colocó la pelota contra el ángulo izquierdo de César Rigamonti para el 1-0.

Sin embargo, en pocos minutos lo empató el local. Ignacio Sabatini encontró espacios en el área rival y pudo girar con la marca de Pellegrino para recibir un centro rasante desde la derecha y definir bajo sobre el poste izquierdo de Montero para poner el 1-1.

💥 Llegó rápido el empate de Sabatini para @GimnasiaMendoza pic.twitter.com/aRtxCao0zj — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 5, 2026

A los 22, respondió Boca con un tiro de zurda de Flores, que apareció por la derecha, bajó un centro pasado y se armó el ángulo para rematar con pierna inhábil. Y antes de la media hora, Zenón apareció libre por izquierda y con espacio para probar desde media distancia y el zurdo la tiró desviada.

Hasta que a los 38, Zenón empujó una pelota debajo del arco tras el buscapié de Gorosito, que pasó en carrera por banda derecha y fue habilitado de taco por Velasco. El zurdo volante que llegaba la desvió para el 2-1 de Boca.

¡Vuelve a ponerse en ventaja el Xeneize! Tras una gran jugada, Kevin Zenón marcó el 2-1 para @BocaJrsOficial pic.twitter.com/4ahwQ8RtAm — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 5, 2026

Tras la ventaja, el Xeneize tuvo la chance del tercero a los 42. El balón le quedó a Velasco, que recibió solo en el área tras una gran jugada de Flores y su remate bajo dio en el palo derecho de Rigamonti.

En la segunda etapa, Boca intentó controlar el juego a partir de la circulación del balón en campo rival y el conjunto mendocino trató llegar con peligro sobre el área de Montero en busca de la igualdad.

Antes de los 10, Flores generó una acción individual donde dejó en el camino a su marcador y cuando quedó ante Rigamonti el arquero le desvió el remate con una mano en gran respuesta. En el rebote, la pelota casi se mete, pero despejó Mondino.

A la salida del tiro de esquina, Belmonte quedó con la pelota boyando y remató elevado muy por encima del travesaño.

El Lobo respondió a los 12 con Matías Recalde que tuvo el empate tras un descuido de Gorosito y definió desviado en el mano a mano con Montero. El delantero quedó tirado pidiendo una infracción que finalmento no existió.

Después de los 20′, Gimnasia tuvo mayor control del juego y llevó a Boca contra su arco. Figal sacó una pelota suelta en el área que podía ser peligrosa y luego Cingolani envió un centro picante que fue sacado con lo justo por la defensa visitante.

A los 25, en un tiro libre al área fue Sabatini el que conectó un centro con el pie el balón y dejó sin chances a Montero para el empate de Gimnasia. Sin embargo, el VAR midió las líneas y determinó que había offside del delantero.

A los 36, un buscapié peligroso del Monito Vargas recorrió toda el área y salió cerca del segundo palo de Montero. En el tramo final, el conjunto de Arruabarrena se acomodó mejor en el campo y tuvo un par contras peligrosas que manejó Flores. El juvenil se metió en el área, enganchó para su derecha y le taparon el remate en una acción clara.

El Xeneize viene de obtener dos victorias muy importantes para comenzar con envión una nueva y larga seguidilla de partidos. Venció a Lanús de forma agónica por el Clausura, triunfo que lo situó octavo en la zona A con 10 puntos y cuarto en la tabla anual con 40, y superó por penales a Vélez en los octavos de la Copa Argentina.

El Xeneize con 10 cambios, el Lobo sin su goleador

El plantel viajó de Córdoba a Mendoza y en tierras cuyanas, el DT empezó a tachar titulares, con Leandro Paredes a la cabeza. El recambio será casi total y sostendría su titularidad Álvaro Montero. Enner Valencia tendrá la oportunidad de ser titular por primera vez con la azul y oro, y además de podría producir el estreno absoluto de Matías Satas en el lateral izquierdo. Tres que vienen con muy poco rodaje, Williams Alarcón, Caros Palacios y Kevin Zenón -quien podría marchar a Atlas- también saldrían en el once inicial.

Gimnasia, por su parte, tuvo un comienzo de ensueño en el Clausura. Ganó cinco de los primeros siete partidos, y se sitúa segundo en la tabla de la zona A detrás de Instituto. Este gran arranque le permitió alejar los fantasmas del descenso y, por qué no, pensar en meterse a la próxima Sudamericana. Marcha 12° en la anual con 34 unidades, a tres de la Gloria, el último de los clasificados hasta el momento.

Lo negativo es que no contará con Agustín Módica, el goleador del campeonato con ocho tantos. El exdelantero de Rosario Central tiene una molestia muscular que lo marginará del encuentro. Su lugar lo ocuparía Ignacio Sabatini.

Más allá de la baja del goleador, no se espera que Darío Franco realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que sorprendió a propios y extraños y goleó 3-0 a Independiente en el Libertadores de América, con dos golazos de Facundo Lencioni.

Formaciones, hora y tevé

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium

