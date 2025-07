Esto es en Off: los carteles de los legisladores, señal de campaña en marcha

Los carteles que los legisladores de las bancadas opositoras colgaron en el recinto en la sesión generó la sorpresa del oficialista Facundo López que sugirió que esa postal era señal de que la campaña electoral del 2025 arrancó. También se quejó del extenso debate por una ley impensada: Fauna.

Massa, la senadora y la reunión de presión

La senadora García Larraburu no está en el esquema central del acuerdo del PJ. Por eso, la difundida reunión con Sergio Massa, con la advertencia de una lista del FR por afuera. Extraño dibujo en Río Negro si, como parece, Massa integra el acuerdo con el PJ bonaerense. Igual, la barilochense logró su objetivo: atención interna.

En Bariloche falta “muñeca” política

El vínculo entre el intendente Walter Cortés y los concejales de la oposición nunca fue buena. Esta semana llamó a referéndum y los criticó por los debates “eternos” que traban proyectos. La réplica no tardó en llegar y apuntó contra la “falta de gestión política” y la vacancia en la Jefatura de Gabinete.

Los ganaderos y el pedido de fronteras

Las sociedades rurales siguen rechazando la apertura sanitaria, que ya implementó el Senasa. Esta semana presentaron notas a legisladores en favor de una ley de control provincial. Así, la entidad de SAO entregó el pedido al legislador Fernando Frugoni, que enseguida les advirtió que no era posible porque proponían fronteras internas.

Un paso por Viedma, con pleno frío polar

Frío polar también cuando Weretilneck recibió al intendente de Allen, Marcelo Román, para firmar el convenio por fondos petroleros. Ambos se habían cruzado en acusaciones. Luego, en un acto de entrega de patrulleros, en el turno de Allen, la convocada fue la legisladora Lorena Matzen, una exaliada y hoy adversaria de Román.

Una cena política de JSRN y el pedido de disculpas internas

La intendenta de Ingeniero Huergo, la peronista Silvia Penilla, reaccionó internamente y transmitió al senador Martín Doñate que había caído en un engaño al concurrir el viernes a la cena del JSRN en Viedma, que encabezó el gobernador Alberto Weretilneck.

Esta reunión congregó una treintena de jefes comunales, entre los propios y aquellos “ajenos”, como el barilochense Walter Cortés.

Ese escenario posibilitó al oficialismo un claro relanzamiento político.

En sus disculpas internas, la intendenta Penilla señaló al legislador peronista Pedro Dantas, actualmente aliado del mandatario, en la convocatoria a participar de esa “cena institucional”.

Neuquén

La sanción que originó varios picos de gastritis

“Aviso de sanción”. El cartel impreso en hoja blanca pegado en el parabrisas sorprendió a varios, entre ellos a funcionarios municipales, que no solo no lo leyeron sino que buscaban la razón por la cual habían recibido el castigo económico. Las cámaras de Gaido no tienen compasión. Pero esa sanción era publicidad comercial.

Los regalos de Rolo para Oscar

El senador Oscar Parrilli (PJ) reveló que “hasta hace dos años” Rolando Figueroa (era diputado nacional entonces) le mandaba un vino como regalo cada 13 de agosto. Figueroa lo critica siempre por el diálogo que tuvo con Cristina Fernández y que se viralizó. Parrilli dijo a radio UNCo CALF que no recibió más presentes.

El intendente es un presentador nato

El intendente de Vista Alegre, José Asaad, que ganó con el sello del actual gobernador, Comunidad, es un vendedor de imagen nato, para envidia de Mariano Gaido que ya juega de 9. Asaad hizo un video en el que presenta un cántico e indica cuándo debe expresarse a un grupo numeroso de vecinos.

Kukas y líderes procesadas

Nicolás Montero (LLA) llamó Kuka a Atilio Sguazzini y luego el concejal Santiago Galíndez (MPN) le retrucó que a él le ordenaban votar desde Buenos Aires por una líder procesada (por Nadia Marquez), en el cruce por la declaración en defensa del ISSN y repudio del hipotético traslado de la caja jubilatoria a Nación.

El concejal que extraña a Marcelo Zúñiga

Atilio Sguazzini extraña a Marcelo Zúñiga en el Deliberante: “como decía un concejal que se sentaba en la primera fila, Argentina está llena de traidores y cipayos, vaya mi saludo al concejal Zúñiga, que ahora es integrante del gobierno provincial”, dijo en el inicio de la sesión (en su intervención en contra del fallo YPF de la jueza que ordenó entregar el 51% de las acciones).

La funcionaria que estrenó las compras para su mascota

La jefa de Gabinete del gobierno de Mariano Gaido, María Pasqualini, le saca brillo a la decisión del jefe comunal de no cobrar impuestos a la apertura de nuevos locales comerciales por un determinado tiempo.

Concurrió a uno de los locales que se adhirió al régimen, el primer día. Un comercio dedicado a vender productos para mascotas, perros y gatos.

Para humanizar el mensaje, mostró una prenda, habló maravillas de su confección y de la calidad de la tela con la que estaba elaborada. Indicó, trascartón, que era ideal para su mascota Paco, que, todo hace prever que será asi, no tendrá opinión sobre el tema. La duda es si pagó por el presente para Paco o fue obsequio.