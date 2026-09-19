Toro encendido: Lautaro marcó doblete y fue figura en el empate entre Inter y Roma

El "10" de Inter viene de 15 días inolvidables: doblete ante Nápoli, asistencia ante Real Madrid y otro doblete contra Roma.

Con un Lautaro Martínez intratable, Inter de Milán rescató un valioso punto en su visita al Stadio Olimpico, tras empatar ante Roma por 2 a 2 por la 5ª Fecha de la Serie A de Italia.

El Toro confirmó su gran momento deportivo y fue la gran figura del encuentro, marcando los dos tantos de su equipo en el segundo tiempo, en un duelo que enfrentaba a los dos equipos invictos y líderes del certamen hasta el momento.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Marcus Thuram recuperó, luego se asoció con Lautaro Martínez y el Toro definió perfecto para el 1-2 de Inter vs. Roma. ¡DE TODA LA CANCHA!



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El local comenzó golpeando de entrada, siendo superior a Inter y tomando distancia en el marcador con los goles de Koné, y un Paulo Dybala titular y siendo clave en la gestación de juego. Inter, golpeado, no estuvo a tono con el partido en el lapso inicial y apenas reaccionaba.

En el complemento, todo cambió. Inter salió renovado y fue por todo con un Lautaro Martínez que peleó todas las pelotas, cargándose al hombro el juego de su equipo. Ya en el primer minuto, el Toro remató dentro del área, tras la asistencia de Thuram, y descontó para la visita.

¡¡EL TORO ESTÁ AFILADÍSIMO!! ¡LAUTARO MARTÍNEZ NO PERDONÓ DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 2-2 DE INTER VS. ROMA!



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Roma sostuvo la ventaja durante gran parte del complemento y hasta se acercó a un tercer gol, pero el delantero de la Selección Argentina volvió a ser determinante, reapareciendo a los 79 minutos: recibió, controló y remató de volea para el 2-2 final.

Hubo otra chance clara para Martínez, que bien pudo darle el triunfo al visitante. Luego de un centro y un rebote en el camino, el «10» neroazurro, que venía de marcar doblete ante Nápoli y de asistir frente a Real Madrid, cabeceó al travesaño.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con 13 puntos y pueden ser alcanzados por Como y Lazio en la cima del campeonato.