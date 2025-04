Esto es en Off: pereza legislativa y sesiones del 2025 “a demanda”

Los cuestionamientos por la inactividad legislativa, incluso de los propios legisladores opositores, tuvieron su impacto en las autoridades de la Legislatura. Su presidente Pedro Pesatti comunicó a los parlamentarios, vía washapp, que “convocaremos a una sesión para el día 8 de mayo o en su defecto para la semana siguiente”.

La última reunión en el recinto ocurrió el 1° de marzo en ocasión del mensaje del gobernador de Apertura del Período Ordinario. Tampoco existieron convocatorias a las Comisiones.

El reposo planteado -según explican extraoficialmente- responde a una decisión compartida con Weretilneck, acordando que las sesiones serían “a demanda” de los requerimientos gubernamentales.

Un peronista alerta de “zona de sacrificio”

El dirigente del PJ, Pablo Barreno, el último candidato a intendente de Viedma, estuvo en La Plata y, en un encuentro gremial, se contactó con el gobernador Axel Kicillof. No acepta la estrategia partidaria, aún el aval nacional, y alerta de un plan para mantenerse en la minoría y transformar a Río Negro en “zona de sacrificio”.

Salidas de campaña y la mirada al juzgado

Ariel Rivero sigue de campaña para senador por Primero Río Negro. Estuvo en Bariloche y El Bolsón para concluir en Jacobacci donde su fuerza presentó una lista para los comicios del 27A. Igual nada lo distrae del avance de la demanda judicial para recuperar la banca de César Domínguez, quien llegó por Primero pero luego se fue.

Una mayor exposición y la lista de precandidatos

Enzo Fullone, el jefe de Vialidad Nacional en Río Negro, creció su exposición. Hace unos días estuvo en recorridas en las obras de la Ruta 22, en Roca. Aprovechó y habló de su función, con un perfil más político. Aspira a la lista de LLA para la Cámara Baja donde ya está anotado el abogado viedmense Damián Torres.

Fullone titular del 20° Distrito de Vialidad Nacional.

El intendente Cortés y sus soluciones

A Walter Cortés la fase administrativa no le van, siempre se queja de la burocracia. En la feria de turismo de Brasil, anunció el congelamiento del valor del pase de esquí en el Catedral cuando el stand de Chile ya lo ofrecía más baratos. La tarifa sale del ente de control y hay revuelo, pues el intendente insiste con su solución.

La gestión de Iud en ARSA frente a una pesquisa gremial

Javier Iud se muestra activo y apuntala su gestión frente al ARSA con una fuerte inversión. Pero, ese andar presenta un contratiempo por una pesquisa del gremio Sitsa, “averiguando” sobre la veracidad del título universitarios informado por su gerente de Explotación, Gabriel Soria.

Neuquén

El petrolero que tuvo que decir su edad

Acto en Añelo con autoridades de YPF. El gobernador pasó revista a los empleados de la petrolera ataviados con sus mamelucos hasta que se topó con uno al que le preguntó la edad. El agente petrolero le informó y entonces es donde el gobernador le confesó que parecía de 18. La humorada fue festejada.

El gobernador Rolando Figueroa pensó que el operario de YPF tenía 18 años.

Plaza Huincul marcó la singularidad

Los concejales del Frente y la Participación Neuquina están indignados porque el área de protocolo de Plaza Huincul no respetó el decreto provincial y nacional por el duelo del Papa Francisco. Es que no izaron la bandera a media asta como indica la normativa. Teléfono para Claudio Larazza.

Protocolo de la municipalidad de Plaza Huincul no advirtió que murió el Papa Francisco

¿Habrá sido el fantasma de Omar?

Simbolismo y emotividad en la inauguración del asfalto entre Andacollo y Huinganco. El intendente del Jardín de la Provincia Luis Sepúlveda hablaba en el acto y cuando hizo mención “a la gestión anterior”, el escudo de la provincia que estaba en el atril se cayó. Alguien de protocolo lo volvió a su lugar. Miradas nerviosas por el fantasma de Omar Gutiérrez.

El diputado no se pudo reivindicar

Francisco Lepore hizo un tiro al arco pero pegó en el travesaño

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) pateó una pelota pero le pegó en el ángulo del caño del arco. Compartió una tarde con los chicos de Juventud Solidaria en la escuelita de fútbol del Nido. Anteriormente había planteado un desafío al juego de las bolitas y dicen que también perdió. ¡Pipi tenés que jugar al ajedrez!

Intrusos en la reunión de gabinete

Las reuniones de gabinete del intendente Mariano Gaido son a las 7 en punto los lunes. Los funcionarios ya están advertidos que no pueden llegar tarde y mucho menos estar desatentos cuando les toca hablar porque el jefe comunal se los hace notar. En la de la semana pasada hubo tres intrusos como son los diputados Claudio Dominguez y Ludmila Gaitán (MPN) y Carina Riccomini (Juntos). Según dijeron los asistentes frecuentes de las reuniones, se mantuvieron en silencio no porque no tenian nada para aportar sino porque estaban medio dormidos. Se argumentó que necesitaban estar al tanto de la gestión porque se los conoce como los diputados gaidistas. ¡A madrugar los lunes!

Claudio Dominguez y Luzmila Gaitán (MPN) y Carina Riccomini (Juntos) son los diputados gaidistas

Daniel Vila, Adrián Pecollo, Mario Rojas