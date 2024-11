Esto es en off: qué le prometió el diputado Álamo a la vice Gloria Ruiz

La vicegobernadora le dio la palabra al diputado, presidente del bloque del MPN, Gabriel Álamo, y se tomó la libertad de preguntarle públicamente cuándo había vuelto de Chos Malal y si le había traído un chivito. Álamo se hizo el distraído y respondió con cordialidad. ¿Una chicana o hubo promesa de regalo?

Al funcionario de Gaido lo ascendieron a comisario

No fue el titular del consejo de Seguridad, ni el reciente electo defensor del Pueblo, fue el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. Estaba respondiendo preguntas sobre el asfalto en el barrio Rincón de Emilio en una radio y, de fondo, se escuchaba el teclado, no del funcionario sino en el estudio de la emisora. En medio de una respuesta, el periodista de la radio, que no está primera ni tiene un número por debajo del seis, lo ascendió a comisario sin muchas vueltas. Nicola comenzó a reirse y mientras ensayaba la respuesta le dice que era ingeniero y que no había sido ascendido a comisario. El periodista se disculpó y quedó para la anécdota.

Disputa por la segunda oportunidad

La diputada Lorena Parrilli (UxP) descalificó a Brenda Buchiniz (LLA) quien nombró a un diputado en la sesión para darle opción a que expresara su opinión porque, como ya había hablado no podía. Parrilli se enojó y dijo que era un autoritarismo y que podía hacer pido gancho y volver a hablar. Tirón de orejas ya.

Lorena Parrilli es diputada de Neuquén por Unión por la Patria. Foto: Florencia Salto

Rolo en duda: suerte o experiencia

El gobernador Rolando Figueroa acostumbra a mostrarse afable con chicos y en una cancha de básquet lo incitaron a tirar al arco. Se hizo el distraído y de espaldas lanzó la pelota y ¡sorpresa! embocó. Ahora se lo cuenta a todos como una gran odisea. Se duda si es un talento oculto o fue suerte.

La colecta que propuso Bermúdez

El diputado provincial del Pro, Marcelo Bermúdez, lo tenía atragantado y lo vomitó. En la discusión del presupuesto cuestionó que el legislativo financie el comité contra la tortura. Propuso que sus integrantes visiten a familiares de “violadores y chorros” para una colecta. “A pesar de ser de derecha, soy un tipo sensible”, resumió.

La Fiesta del Chivito se convirtió en oficina

El gobernador Rolando Figueroa optimizó recursos y, como no se quería perder el evento en Chos Malal, pero tampoco dejar de trabajar, armó “reuniones gastronómicas”. Por ellas pasaron referentes del Banco Mundial y hasta la directora de TotalEnergies, la francesa Catherine Remy. El verdadero “win win”.

Río Negro

Facundo salió al auxilio de Alberto en la cordillera

Weretilneck tuvo dos intensos días en Bariloche. La agenda era tan ajustada que en la presentación de Uber, donde se prolongó la actividad, apeló al auxilio de Facundo López para retirarse sigilosamente cuando la gerenta de la firma hablaba con los medios.

Weretilneck y López en la retirada del evento de Uber.

Villaverde con las fuerzas del cielo desde Nueva Delhi

La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, se convirtió en la “embajadora” rionegrina en la cumbre “The great ocean dialogue”, en Nueva Delhi, India.

Desde sus redes sociales se mostró al estilo cronista exhibiendo el lugar, la credencial y todos los preparativos. También compartió su exposición.

Y desde el atril, sacó a relucir sus dotes en el inglés para hablar acerca de las oportunidades y el potencial energético de Río Negro y Argentina. Ante un auditorio cosmopolita, con algunos trastablilleos, la diputada demostró que nada le resulta “very difficult” cuando se lo propone. Las fuerzas del cielo la ayudaron a regresar rápido para la sesión por Ficha Limpia, que fracasó por falta de quórum.

Villaverde fue la representante argentina en la India.

Un doble rol que incomoda

El presidente de la Cámara de Comercio de Viedma, Martín Lemos, también es titular del Enrepavi y como tal, percibe su remuneración con rango de subsecretario provincial. Esa doble función en el viaje a Las Grutas donde participó del Wordshop por la futura Agencia de Turismo encendió rumores incómodos.

Mujeres radicales, sin peluca

La legisladora Lorena Matzen participó en el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, en Formosa. Allí hubo muchas críticas a la administración de Javier Milei, en especial por el voto argentino en la ONU contra la resolución que promueve la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.

Apud y Belloso, palo a palo en Valle Medio

En el Valle Medio se habla de una encuesta que midió a los dirigentes y llamó la atención que encabeza la imagen positiva el exfuncionario, José Apud, que en los últimos meses asomó en la esfera pública por una causa judicial por la compra del avión. Midió 58% y cerquita le sigue el legislador peronista Daniel Belloso, con 56%.

La exministra que asesora a Kicillof

La exministra de Seguridad Betiana Minor dejó Río Negro con duras críticas del gobernador y ahora retomó un alto perfil exhibiendo su nuevo rol en Buenos Aires, como asesora de la cartera de Seguridad de Axel Kicillof. En los últimos días tuvo intensa actividad difundiendo actividades y también actos políticos del bonaerense.

Betiana Minor fue ministra de Seguridad durante la gestión de Arabela Carreras.

Por Laura Locopan Berti, Andrea Durán, Soledad Maradona y Daniel Vila