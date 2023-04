Esto es en off: Salzotto, ya que está… ¿no quiere pedir por la Ruta 22?

La legisladora e intendenta electa de Catriel, Daniela Salzotto, se jactó ante propios y extraños de haber logrado lo que nadie pudo en años: que se licite la reconstrucción de 41 kilómetros la Ruta 151, dentro del tramo que va desde el Dique Ballester hasta el límite con La Pampa. Su pedido en la audiencia con el presidente Fernández tuvo respuesta inmediata. Por eso un opositor valletano comentó con ironía que fue una lástima que no pidiera también que terminen la autopista desde Cervantes hasta Cipolletti, pendiente desde hace más de una década. Ese dirigente recordó también que en la misma audiencia con el presidente estuvo la intendenta de Roca, María Emilia Soria y la exdiputada Silvia Horne. ¿Prioridades diferentes?

Juntos por el Cambio y su acomodamiento en el plano nacional

El legislador y titular de la Asamblea del PRO, Juan Martín, con seis parlamentarios electos, fueron a Buenos Aires para reunirse con el ex presidente Mauricio Macri.

Actualmente, no hay reunión neutra en esa fuerza cuando se definen los alineamientos presidenciales. Aníbal Tortoriello no concurrió y aludió a la audiencia judicial por la causa de Techo Digno cuando, en realidad, la misma se cumplió por zoom. El empresario insiste en que será neutral en la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Larreta. Esa abstención plantea diferencias en el núcleo del PRO, empezando porque Martín entiende que el partido desde Río Negro debe adscribir a alguno de los candidatos y anexar así el tramo de Diputados rionegrinos en las PASO. En cambio, Tortoriello se ilusiona que el tramo provincial puede ir en ambas boletas.

Un concurso judicial clave, a fuego lento

Viene complicada la cobertura de la vocalía en la Cámara Federal de Roca, vacante desde abril del 2020. Esta semana hubo audiencia pública, pero el concurso no avanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hubo dos dictámenes con ternas, pero no se aprobaron y todo volvió a comisión. Sumado a eso, el pedido de archivar una denuncia contra un concursante con buenas chances, el juez Hugo Greca, no prosperó. Camino espinoso.

La candidata y la ronda post-elección

La peronista Silvia Horne continúa de recorridas. “Y seguirán sin detenerse y se iniciará nuevas conversaciones hasta superar las autocríticas, con nuevas propuestas”, repite la excandidata a la Gobernación por Vamos con Todos, que -según los datos finales- obtuvo 38.661 votos y su lista se ubicó cuarta, con 10,6%. Después de la elección, la exdiputada Horne participó de reuniones en Bariloche, en San Antonio y en Chimpay. Integró también la comitiva a Casa Rosada para insistir en la intervención del PJ. Hay quienes la ubican en la lista para la Cámara de Diputados.

La bronca de Sabina Costa contra JSRN

La exintendenta se descargó a través de las redes de Juntos Somos Río Negro Allen, contando la “Historia de una campaña” en una veintena de capítulos. Le pegó a la UCR, pero más fuertes fueron los reproches hacia su partido. “No sólo fuimos desplazados sino ni siquiera acompañados”, dijo antes de recordar que allí no pasó allí lo mismo que en otras ciudades, donde el candidato del oficialismo provincial se repitió en las listas de JSRN, UCR y Nos Une.

Desempate en Treneta y las ironías oficialistas

La definición del tercer legislador del AVO concentró el cierre del escrutinio. Antes existió otra modificación en el recuento de las Comisiones de Fomento. Treneta, con un empate inicial, finalizó en triunfo de Vamos con Todos cuando se resolvió sobre un voto recurrido. “Viene y nos saca un triunfo”, se quejaba, con ironía, el dirigente de JSRN, Félix Martín, señalando al legislador Alejando Marinao.

Neuquén

La madre de los Koopmann, de cumpleaños

Esther es la madre de Carlos y Marcos, el intendente de Zapala y el vicegobernador. Estuvo de cumple y ellos agradecieron a la vida por tenerla y le regalaron una torta, fue después del 16 cuando uno necesitaba recuperarse de la pérdida de las elecciones y el otro disfrutar de un triunfo arrollador que lo hizo repetir la jefatura comunal. ¿Qué le habrán regalado a Esther? El vicegobernador unas palabras muy emotivas: “Tengo a mi lado a una madre que me sostiene como el primer día. Gracias por ser refugio en cada abrazo y palabra. Por creer en mí, empujándome a que siempre cumpla mis sueño”. El mensaje fue compartido por más de 500 seguidores.

Marcelo fue a hacer leña del árbol caído

El diputado electo Marcelo Bermúdez fue más específico cuando salió a responder la felicitación de Patricia Bullrich por el triunfo de Rolando Figueroa. Le dijo que sus referentes Jorge Taylor y Carolina Rambeaud “fueron funcionales y serviles a la continuidad de los Azules en un espacio que compitió contra el Pro”. Su compañera Leticia Esteves fue más polémica pero igual ¡Marcelo! no se hace leña del árbol que cayó.

Salven a la reina, la acción del día de Pancho

Como si fuera un tutorial de Youtube, el subsecretario de Ambiente de la municipalidad, Francisco Pancho Baggio, mostró cómo recuperó un panal de abejas que se había instalado en el hueco de un paredón de la calle 12 de Septiembre y Pinamar sobre la ciclovía. Fue en el día de la Tierra y Pancho se vistió acorde a la ocasión para evitar picaduras. Así como rescató un coipo y no pudo con el puma de Hiroky, ahora salvó a la reina del panal.

El cambalache que no quiere José

El exdiputado José Pino Russo que se mantuvo en el Movimiento de Acción Política y militó para Rolando Figueroa dijo que esa corriente de pensamiento en el MPN no reclamará cargos como una suerte de cambalache por el apoyo. Fiel a su estilo contestó a Héctor Mauriño que ahora verán cuántos pares son tres botas cuando le toque al gobernador electo equilibrar entre todas las fuerzas que lo apoyaron. ¿Habrá cambalache?

Las disputas internas por el piso del 3%

La diferencia de votos entre los candidatos a intendentes y los concejales se tornó en una discusión sin cuartel porque se puso en tela de juicio una cuestión de legitimidad no de legalidad. Al affaire de Fabián Ungar que sacó más votos de Daniel Figueroa en el Frente de Todos se sumó el de José Luis Artaza quien sorprendió con seguir de concejal pero no le avisó a la apoderada de su partido Cumplir y en estos casos… es legal.

Ramón se cambió de camiseta al toque

Después del mal trago de las elecciones, Ramón Rioseco se cambió de camiseta al toque y sin duelo mediante se puso en campaña para las elecciones municipales de Cutral Co. Se mostró en sus redes muy activo aunque su nominación fue primicia de su hermano José, actual intendente y diputado electo. Dicen que es porque se despejotizó y está en terreno conocido. ¿Será?

