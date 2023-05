El reelecto intendente de Zapala Carlos Koopmann se animó a contestar preguntas, algo incómodas, de los chicos en la expovocacional. ¿Qué dijo? Hablaba en clase cuando iba a la secundaria, que la hizo en Zapala, no estudiaba con anticipación para los exámenes, no se sentaba al fondo y confesó que alguna vez fingió estar enfermo para no ir a la escuela. Fue un juego donde tenía que marcar con la mano por sí, la derecha, o por no, la izquierda. Se lo observó muy relajado mientras elegía la opción ante las atrevidas preguntas en el juego yo como estudiante. La expovocacional la organiza la Legislatura y tuvo una amplia asistencia de los vecinos de Koopmann en Zapala.

El Justicialismo se fue al descenso, del 2 se fue al 5

El diputado provincial Sergio Fernández Novoa habla sin pelos en la lengua y dijo a Radio Nacional que “estamos en el peor momento histórico” del Partido Justicialista y describió que en las comisiones de la Legislatura hay 3 de 14 y que ahora van a pasar a tener uno. Advirtió que de segunda fuerza pasó a ser quinta y se queda sin silla en el Jurado de Enjuiciamiento y en el Consejo de la Magistratura. ¡Está sonando el teléfono de Darío Martínez!

El Pepé de Twitter quedó en el pasado

El hombre de confianza del gobernador electo Rolando Figueroa, Juan Luis Ousset, había tenido una actitud beligerante durante la campaña electoral con cierta picardía para visibilizar, como si fuera necesario, las supuestas bondades que vendía el otro MPN, el Azul. Pero después se institucionalizó. “Compré el Pepé de Twitter y me llevé un Ravi Shankar”, dijo Matías Césari. ¿Será más caro ahora?

Apareció un Jaroslavsky Jr

“Los que más se quejan del kirchnerismo en redes sociales son los que hicieron acuerdos con ellos en Neuquen para seguir sosteniendo privilegios y cargos. Ni halcones ni palomas, buitres del poder”. El autor es el excandidato a intendente de San Martín de los Andes por JxC Jorge Margeri. Prédica filosa hizo recordar a César Jaroslavsky quien defendía así a Raúl Alfonsín desde su banca en Diputados. ¡Más respeto por los buitres!

La versión Rolo coqueto

En la primera semana después de ganar las elecciones, Rolo volvió de Buenos Aires derecho a la peluquería. El gobernador electo aterrizó el jueves a la tarde y se fue a Las Hormigas a acomodarse la cabellera gris para estar prolijo para la reunión con Omar Gutiérrez. De camino fue saludando personas y hasta se metió en el bar de Brown y Carlos H repartiendo besos. Era la versión Rolo coqueto.

La tía Lulú no se la iba a dejar pasar

Luciana Ortíz Luna, diputada provincial electa por el partido Comunidad, se burló de un comentario de la vicepresidenta primera de la legislatura María Fernanda Villone. Dos días antes de las elecciones, la legisladora publicó que “la doctora” estaba nerviosa porque palpitaba el triunfo del MPN parecido al 2019 e indicó que era un manotazo de ahogado. Claro que hubo un 2021 donde justamente ganó La Doctora.

Río Negro

La intendenta que compite pero no tanto con JSRN

Por el número de electores y de candidatos, Cinco Saltos concentra, poco a poco, la atención del turno electoral de junio en Río Negro. Las postulaciones a intendentes suman diez y, nuevamente, Juntos Somos Río Negro divide estrategias. Su formal participación se centra en la lista propia que encabezará la legisladora María Elena Vogel aunque la intendenta Liliana Alvarado es aliada y va por otro mandato por Nos Une Río Negro. La jefa comunal tendría mayor intención de votos en el análisis del JSRN, a pesar de la desconfianza que subsiste con las encuestas. El rival de Alvarado sería Hernán Cáceres de Cambia Cinco Saltos, su equivalente local a la alianza liderada por Aníbal Tortoriello. Igualmente, el riesgo esencial de la intendenta es el ámbiente crítico a los oficialismos, que se refleja también en las opiniones en esa localidad.

Los tiempos de reproches internos

Los velados reproches continúan entre Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, siempre por canales indirectos. Entre ellos, el conocido malestar del senador por la demora en la resolución de los conflictos estatales mientras que la gobernadora registra su apartamiento de la campaña. Fue inexistente su presencia en actos de Weretilneck. “Estuvo en dos, pero se autoinvitó”, precisa un allegado. Recuerda un encuentro de marzo de JSRN en Bariloche y, antes, el año pasado, su participación en un asado en Viedma, organizado por Facundo López.

Liberales contrarreloj camino a las PASO

“Los rionegrinos van a tener el primer partido liberal de su historia. Vamos a representar ideas y valores de la libertad”, asegura desde redes el abogado roquense Nicolás Suárez Colman. En la foto aparece con fichas de afiliación a Republicanos Unidos, avisando sobre una pronta presentación ante la Justicia. La idea es lograr el reconocimiento como partido de distrito y sumar precandidatos a diputados en las PASO.

Un día las listas y al día siguiente las internas

El radicalismo rionegrino cerrará el semestre con altos niveles de intensidad. Para el 25 de junio fueron fijadas las elecciones internas que definirán las autoridades partidarias en la provincia. Un día antes deberán presentarse las listas de precandidatos a diputados nacionales, rumbo a las PASO de agosto. Rosca y más rosca, como les gusta a varios correligionarios.

La agenda de Cortés, de Pichetto a Carreras

Los vínculos forjados durante las últimas décadas por el líder de los mercantiles barilochenses, Walter Cortes son amplios. Yno sólo está la prueba de la visita de la gobernadora Carreras y del intendente Gennuso a la fiesta reciente por el Día del Trabajador. El exlegislador había estado días antes en Buenos Aires, acompañando al exsenador Miguel Pichetto en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la Nación.

El lento regreso de la actividad legislativa

La Legislatura no pudo debatir durante abril, porque el recinto se usó como centro de cómputos para las elecciones provinciales. Pero tampoco hubo reunión de comisiones, que recién se reactivarán desde el lunes. El martes 9 habrá plenaria de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Con suerte, el jueves 11 habrá sesión. La tercera formal del año, pero la segunda con temario. Un poder lejos de las tensiones.

