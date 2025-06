Esto es en off: un intendente salió a estrenar los detectores de conductores ebrios

Neuquén

El intendente de inspector de tránsito

Cero alcohol en conductores rige en Centenario desde enero del año pasado. El municipio no tenía aparatos para detectarlo y debía pedir prestados, hasta que finalmente logró comprar unos que son muy modernos porque no es necesario utilizar una boquilla, sino solo soplar y el equipo detecta la presencia de alcohol en el aliento. La noche de estreno de los aparatos tuvo un inspector extra entre las personas que realizan esa tarea en el municipio centenariense. El mismísimo intendente Esteban Cimolai, se puso el chaleco refractario y le pedía a los conductores que se sometieran al alcoholímetro. Algunos lo reconocieron y lo hicieron con gusto, otros no y hasta hubo enojados. Esteban inspector.

Chos Malal tiene quien pinte la senda

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, repintó las sendas peatonales con alumnos de la escuela 48. Fue literal, los alumnos tomaron el pincel y él dirigía la obra en cuanto a los límites que tenía que tener la tarea. Integración con los más chicos a los que ahora les deberá ofrecer una expresión libre…

Nicolás Albarracín dirige el trabajo de una alumna en la senda peatonal de Chos Malal (Gentileza)

Dos disidentes anti y pro K con Rolo

El dirigente de Unión Popular Carlos Chino Sánchez, massista de primera hora, integra la alianza La Neuquinidad. El referente de Kolina y exdiputado nacional Carlos Beto Vivero se mostró en un acto político y tendrá una función. Dos disidentes del PJ uno anti K y otro K. ¿Qué dirán los ortodoxos?

La marcha tuvo que esperar un poco

Apenas terminó de hablar Cristina Fernández tras conocerse que irá presa, el kirchnerismo de Neuquén se movilizó al monumento. Tuvo que esperar un poco porque la explanada era ocupada por una clase de zumba que no se podía cortar así porque sí nomás. Terminada la performance, la marcha pudo ocupar un rato el monumento.

Contra la corriente, Abel plantó sauces

Francisco “Pancho” Baggio, celebró la restauración del sauce criollo, en la Península Hiroki. La actividad incluyó la participación de estudiantes de la Escuela 282 y del músico Abel Pintos, quien colaboró en la plantación de 15 ejemplares en las márgenes de los ríos Limay y Neuquén. Acá se planta y en Junín de los Andes se lo erradica.

Río Negro

Foja cero y la discusión de los gremios por el Ipross

La elección de los gremios para las tres vocalías en el Ipross generó más enojos que satisfacciones. Aparentemente existían acuerdos que no se cumplieron y, también, se argumentaron errores en las votaciones. Se resolvió, en principio, la continuidad de ATE y de Unter, con una banca compartida para viales y judiciales. UPCN impugnó el resultado por la inclusión de Soyem (municipales). La secretaria de Trabajo, Martha Avilez aceptó ese reclamo y volvió a llamar a los sindicatos para el miércoles 25 con el propósito de otra elección. Este nuevo debate se cumplirá con un componente adicional, que es el conflicto con Unter, que inicialmente, logró la renovación plena de su mandato en el Ipross.

Sin ánimo de polemizar, pero…

El legislador Juan Murillo cambió su voto en el Consejo de la Magistratura y la presidente del cuerpo, Cecilia Criado le marcó la “incrongruencia expuesta” entre una y otra audiencia. Por las dudas, para que no se sintiera incómodo, le aclaró que lo hacía “sin ánimo de polemizar” pero su cara decía lo contrario.

Sorpresa por una respuesta oficial

Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza sorprendidos por la respuesta a su pedido sobre lo ocurrido con el “sistema de turnos online” para los hospitales. Salud respondió que no existen antecedentes aunque los legisladores tienen gacetillas oficiales sobre un contrato del 2017 para la informatización, incluyendo los turnos.

