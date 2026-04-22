Solana Sierra dio el golpe en Madrid: venció a Yastremska y avanzó a la segunda ronda

Solana Sierra consiguió un triunfo importante en el WTA Masters 1000 de Madrid. La marplatense superó a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-6 (10) y 7-6 (8) en la primera ronda y avanzó por primera vez en la Caja Mágica.

En un partido muy parejo, Sierra resolvió los dos sets en tie break y mostró solidez en los momentos decisivos. En la próxima instancia enfrentará a la polaca Magdalena Fręch, actual número 38 del ranking.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado desde el inicio. En el primer set levantó cinco set points y se quedó con el tie break por 12-10. El segundo parcial mantuvo la misma tónica. Allí, otra vez y a pesar de algunos altibajos, la marplatense fue más precisa en los puntos clave y selló el triunfo. Su rival sacó con una ventaja 5-4 y 6-5. Sierra salvó un set point en el tie break.

El triunfo representa mucho para la tenista de 21 años que acumulaba cuatro derrotas consecutivas en primeras rondas y necesitaba una victoria para tener confianza. Con este resultado, Sierra suma impulso en la antesala de Roland Garros.

Por su parte, en el cuadro masculino, Thiago Tirante también tuvo un buen debut. El platense venció al español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4 y logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Madrid. En segunda ronda, enfrentará al estadounidense Tommy Paul, 15° cabeza de serie del certamen.

Thiago Tirante derrotó a Roberto Bautista Agut en la primera ronda del Madrid Open. EPA



Con información de ESPN