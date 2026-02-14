Esto es en off: una designación que hizo mucho ruido

La designación de la pareja de la flamante secretaria de Gobierno de Río Negro, Natalia Almonacid, en un cargo ejecutivo en su mismo ministerio generó ruido puertas adentro y afuera del organismo. Fue la primera medida que se conoce de la barilochense. En su entorno ven alguna “operación”, aunque el decreto está.

Reclamo por un proyecto de ley congelado

La ley de esencialidad educativa tiene aprobación en primera vuelta desde 2024 y nunca más entró en agenda en la Legislatura. Ahora, con la Reforma Laboral, Juan Martin volvió a insistir con su proyecto porque la norma nacional incorpora a la educación como servicio esencial.

Una reunión tensa con chicanas al por mayor

La reunión del Consejo de Planeamiento Municipal por el desarrollo del cerro Catedral tuvo todo tipo de contenido y los concejales dieron la nota, desde la que generó silbidos por tratar al público de “tribuneros”, hasta quien habló de “ser acusados de llevar a los negros a violentar” y el que pidió referéndum, cuando objetó al anterior.

Causa penal, reconocimiento y disidencias

El ingeniero nuclear Gustavo Gennuso volvió a tribunales esta semana porque la Fiscalía cuestionó la absolución lograda por el exintendente bariloche en el juicio por el uso de fondos nacionales del Plan Techo Digno y su colocación en plazos fijos (en cuentas municipales). Reactivó su idea de la intervención de la política en el Poder Judicial.

Esa actuación -casualmente- fue un contrapunto que tuvo con el legislador Facundo López cuando ambos se juntaron recientemente en Bariloche.

El barilochense valora que el presidente del bloque fue el único dirigente importante de JSRN que lo llamó en los momentos críticos de su causa penal, pero no coincidieron cuando hablaron del peso de la política en los pasos adoptados por los fiscales en su expediente judicial.

Una fecha y su cuenta regresiva

El ministro de Modernización, Milton Dumrauf, habría superado un fuerte cuestionamiento y, en cambio, su área proyecta se expande con la reforma ministerial. Pero, hay una prueba para su gestión de “transformación”. Weretilneck anunció que el 20 de marzo se lanza “la ciudadanía digital”, que posibilitará distintos trámites en forma online.

La pauta judicial para febrero y su oferta en consideración

En la última paritaria con Sitrajur, el STJ ofreció un aumento salarial en los próximos haberes de algo más del 4% al contemplar actualizaciones de las subas ya aplicadas en diciembre y en enero (que fue del 2%), y el incremento de febrero de un 2,2%, siempre después revisable con el dato inflacionario del mes.

El ofrecimiento del STJ será analizado el próximo miércoles por las asambleas de Sitrajur.

Neuquén

Añelo se quedó sin bandera, pero ahora tiene canción

El intendente Fernando Banderet recibió un regalo. La fundación Reitich le regaló una canción que describe con una precisión admirable a la localidad que es el corazón de Vaca Muerta. Sus estrofas son inclusivas: Trabajadores petroleros, Mapuches y crianceros Mujeres de esta nación Que dejaron su corazón.

El jefe comunal ya ordenó que la canción que viene acompañada con su partitura pueda ser tener un reconocimiento institucional del Concejo Deliberante.

El año pasado se organizó un concurso para que la localidad tuviera su bandera para imitar a la capital de la provincia. Los bocetos que se recibieron no alcanzaron a convalidar la elección del jurado y se optó por una segunda instancia. Ahora sí, hay una canción.

Rincón se lució con su propuesta

La concurrida Fiesta de la Confluencia tuvo otra vez un stand de lujo de Rincón de los Sauces que promocionó 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta. La particularidad es que justamente se hacían a la llama un chivo que, con su característico olor, y sabor, atrajo a muchos.

El gesto del músico en la Confluencia

Tras la suspensión por las condiciones climáticas de la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el rapero Dillon tuvo una gestión apreciada por sus fans. En el hotel donde se aloja, saludó a un grupo y les dijo que, como había mucha gente, no podía salir a saludarlos. Todos satisfechos.

Guerra virtual con respuesta anterior

En la red social X, un usuario identificado con la frase de Julio A. Roca: paz y administración recomendó imitar a Brasil, que construye un canal de 145 km para llevar agua a una zona árida. Le saltaron sus pares de Neuquén y Río Negro, que lo pusieron al tanto de que hay un canal similar en la región que nace desde el río Neuquén. Una domada.

Devolución de gentilezas gauchas

En el inicio de la XXXVII Fiesta Nacional del Puestero Junín de los Andes, Rubén Bastías, titular del centro tradicionalista Huiliches, hizo su discurso montado sobre su caballo. Agradeció especialmente a Luis Madueño, el intendente, pese a que dijo que lo criticaba sin piedad. El jefe comunal esbozó una sonrisa y se acercó a devolver la gentileza.

Choluleando con el gobernador Figueroa

“Tienen que traer a Milo J”, le propone una joven al gobernador Rolando Figueroa en la Fiesta de la Confluencia y este responde con un calificativo positivo al cantante que, es probable desconozca. En Senillosa, tuvo hinchada más acorde a su edad, a la que les devolvió un “aguanten las mujeres”. Recibió vítores y aplausos. Rolo en campaña.