«Estoy muy molesto»: Rolando Figueroa le pidió al intendente de Junín de los Andes que dé marcha atrás con el aumentazo

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este lunes que está «muy molesto» con el aumento de sueldo que se otorgaron los funcionarios políticos de Junín de los Andes. Dijo que el intendente Luis Madueño, quien responde a su partido Comunidad, está «a tiempo de solucionarlo», pese a que esta mañana el municipio defendió los incrementos.

Durante una entrevista con el periodista Ezequiel Gesumaría, el gobernador se mostró «muy molesto con los que no sintonizan con lo que está pasando hoy», en relación con la exigencia de austeridad que impulsó desde su gestión.

«Hablo específicamente del intendente de Junín de los Andes, que se da un aumento en un contexto que no tiene nada que ver con lo que estamos propiciando. Un municipio que requiere todos los meses recursos para pagar sueldos», cuestionó Figueroa.

El mandatario analizó que los dirigentes pueden pensar que ganan poco, pero que lo deberían haber tenido en cuenta antes de postularse al cargo. «Se hubiera dedicado a otra cosa», planteó.

Recordó que es un municipio con el que están trabajando, que este lunes por la tarde tiene previsto un acto de entrega de 50 viviendas en Junín de los Andes y que también hoy se publicó una licitación de 76 cuadras de asfalto para la ciudad.

«No sé si lo voy a ver, yo le voy a entregar las viviendas de los vecinos de Junín», sugirió. Consideró que lo de Madueño «fue un error, está a tiempo de poder solucionarlo». «Ya le llegó el mensaje», aseguró.

«Sin recomposiciones desde muchas gestiones de gobierno»

La municipalidad de Junín de los Andes y el Concejo Deliberante difundieron este lunes un comunicado de prensa unificado para explicar el por qué de los aumentos, tras considerar que «se han generado diversas interpretaciones públicas» sobre la ordenanza aprobada.

«Consideramos necesario aclarar con información precisa y real», planteó el escrito.

Allí, detallaron que «la medida aprobada corresponde a una recomposición de la planta política municipal, teniendo en cuenta los artículos de la Carta Orgánica Municipal, 35°, 37°, 47°, 76° y 104°, aclarando que los salarios se encontraban sin recomposiciones desde muchas gestiones de gobierno».

«Esta actualización fue posible luego del saneamiento de las cuentas municipales y responde a criterios de responsabilidad, función y formación profesional», sostiene el comunicado.

Según la grilla salarial difundida, el intendente Luis Madueño pasará de un sueldo neto de 3,8 millones de pesos a uno de 6,2 millones, es decir, una suba del 64%.

El viceintendente tendrá igual incremento y pasará de 3 millones a 4,9 millones, mientras que los concejales serán los que perciban la menor actualización. Pasarán de cobrar un salario neto de 2,3 millones a uno de 3,5 millones, un incremento del 51%.

El comunicado completo del municipio