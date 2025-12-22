Confirman aumento salarial para la policía de Neuquén: Rolando Figueroa firmó el decreto

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó este lunes el aumento salarial para los efectivos de la policía provincial para el primer semestre del 2026. En línea con la paritaria que se firmó con los sindicatos estatales, recibirán incrementos trimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de dos sumas extraordinarias.

Según se informó el mandatario firmó el decreto 1706 que fija los incrementos en los haberes de los efectivos de la policía de Neuquén durante el primer semestre del 2026.

La pauta salarial establece incrementos trimestrales por IPC ponderado y una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable a cobrar en la segunda quincena de enero, al igual que los trabajadores estatales. Además, contempla un pago por ropa de trabajo y la actualización de las asignaciones familiares.

El decreto, que también lleva la firma de los ministros de Seguridad, Matías Nicolini, y Economía Producción e Industria, Guillermo Koenig, establece una pauta similar a la que se acordó con los gremios ATE y UPCN.

El incremento será una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice publicado por Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice publicado por Indec.

Además, incluye el pago de dos sumas de carácter extraordinario, no remunerativas y no bonificables. Una de ellas, a cobrar durante la segunda quincena de enero, consiste en 350.000 pesos y la otra, por ropa de trabajo, se pagará en abril de 2026. Asimismo, el decreto contempla la actualización semestral de los importes correspondientes a las asignaciones familiares.