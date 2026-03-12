Weretilneck desde Nueva York: “Mostramos la diversidad económica de Río Negro para invertir”

La agenda es intensa en Nueva York. El gobernador Alberto Weretilneck tiene varias reuniones al día y se muestra entusiasmado con las posibilidades a futuro: “Es muy positivo para el país y para la provincia en particular”, destacó en diálogo telefónico con RÍO NEGRO, tras participar ayer de la exposición de empresarios del sector energético.

Weretilneck participa de la “Argentina Week” desde el lunes -junto a otros gobernadores, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa- y hoy tendrá el momento de su última exposición en la actividad organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

“Mostramos la diversidad económica de la provincia, donde se puede invertir en petróleo, minería, agricultura, ganadería y turismo”, enumeró el mandatario quien remarcó la importancia de la “visibilidad” que se otorga a Río Negro en integrar el evento que impulsó el presidente Javier Milei en Estados Unidos, con la premisa de mostrar el potencial del país, en busca de inversiones.

Para Weretilneck “Argentina Week” permitió “transmitir la alianza estratégica entre el gobierno nacional, las provincias y el empresariado sobre el futuro del país, y las condiciones de estabilidad política, económica y legal para las grandes inversiones”.

El gobernador dijo que aun con las “diferencias” que puedan existir entre los distintos actores que participan del evento, “más allá de las regiones, de los partidos políticos y las actividades económicas productivas, todos los gobernadores estamos apostando a la misma Argentina” y en esa sintonía está la visión futura de “generar inversiones”.

Weretilneck participa de «Argentina Week» junto a otros gobernadores. Gentileza

«Neuquén produce y Río Negro exporta»

Respecto del interés rionegrino, Weretilneck destacó que los referentes de la industria del petróleo y el gas como Alejandro Bulgheroni de Pan American Energy Group (PAE), Marcelo Mindlin de Pampa Energía, y Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, “ratificaron” las inversiones en Río Negro vinculadas al Oleoducto Vaca Muerta Sur y los proyectos de GNL 1 y 2.

“Los líderes de la industria demostraron el compromiso que transforma a Río Negro en un hub exportador energético”, valoró el mandatario quien destacó al sector como “actores estratégicos y de desarrollo”, en línea con la premisa de que “Neuquén produce y Río Negro exporta”.

Ayer en Nueva York, el gobernador Weretilneck mantuvo un encuentro con directivos del grupo AB InBev, propietarios de Cervecería y Maltería Quilmes. Gentileza

¿Qué posibilidades concretas de inversión hay?, consultó este diario y el gobernador remarcó el interés en el sector del oil & gas, y en la minería. En este último rubro, destacó que “el uranio y su potencial en la Provincia es seguido con mucho interés, además del oro y la plata, por eso creo que con esta participación y la presentación en Canadá (PDAC 2026 en Toronto) nos posiciona”.

En la agenda del gobernador también se concretaron reuniones con bancos y fondos de inversiones, aunque aclaró que no se buscó esos encuentros para el financiamiento de la provincia, sino que estuvieron enfocados en el desarrollo económico.

El gobernador anticipó que en su exposición de este jueves organizada por IDEA va a “ratificar cuál es la economía provincial y que ofrece Río Negro”, entre ellos puso en valor la “seguridad jurídica, que fuimos la primera provincia en adherir al RIGI, la ley de promoción económica y la ley de promoción de áreas industriales”, puntualizó.

“Cerramos una semana muy importante”, sentenció desde Nueva York el gobernador de Río Negro.

La agenda cierra hoy con paneles organizados por IDEA

Alberto Weretilneck cerrará hoy su participación en “Argentina Week” en la mesa de conversación del sector oil & gas en el marco del encuentro organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

Allí presentará las oportunidades de inversión y desarrollo productivo en Río Negro.

El panel estará integrado además por el CEO de YPF, Horacio Marín, y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Previamente expondrá el sector empresario con Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo del Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica.