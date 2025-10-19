Expectativa por el paso Pichachén: por primera vez abrirá anticipadamente

El paso internacional une a Neuquén con la región del BioBío, que tiene un complejo transitorio en el lugar. Foto archivo.

El anuncio de la reapertura del Paso Fronterizo Pichachén reactivó la expectativa de las comunidades cordilleranas de Neuquén y del Biobío, que observan en el retorno del tránsito binacional una oportunidad concreta para recuperar la conexión interregional y fortalecer la actividad económica y cultural.

Durante las últimas semanas, los preparativos en ambos lados de la frontera avanzaron con intensidad. En el sector neuquino, la Dirección de Vialidad despejó la ruta y garantizó la transitabilidad para vehículos de doble tracción, mientras que del lado chileno se reforzaron las medidas de seguridad e infraestructura necesarias para habilitar el cruce.

El intendente de El Huecú, Diego Puentes, informó que la apertura, inicialmente prevista para el 17 de octubre, se trasladó al 30 con el objetivo de completar los trabajos de mantenimiento y asegurar condiciones adecuadas para el tránsito. El jefe comunal destacó la proximidad de la localidad con el paso y su importancia como vía directa hacia ciudades chilenas como Los Ángeles y Concepción.

La confirmación oficial llegó desde Chile. El delegado presidencial de la provincia del Biobío, Javier Fuchslocher, comunicó la reapertura del Paso Pichachén para el 30 de octubre, marcando el inicio de la temporada estival de tránsito entre ambos países. La autoridad señaló que la medida reflejó la coordinación entre instituciones chilenas y argentinas para garantizar un cruce seguro y ordenado, y subrayó el impacto positivo sobre el turismo, el comercio y la integración local.

En el operativo participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ejército chileno y sus contrapartes argentinas de Gendarmería Nacional. Asimismo, la empresa encargada de construir el nuevo complejo fronterizo retomó las obras, con un avance del 35% y finalización prevista para el próximo año.

El acto que oficializará la apertura será el 30 de octubre en Antuco, Chile y el horario de funcionamiento del paso será de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para acceder a la Argentina.

Así lo resolvieron las autoridades de la Argentina y Chile en una reunión virtual en la que las autoridades chilenas informaron que continúan los trabajos en el sector de El Desecho, donde aún se registran lugares con hasta tres metros de nieve, lo que ha dificultado las labores de apertura. Pese a ello, los equipos de Vialidad de Chile mantienen su compromiso de finalizar los trabajos en los plazos previstos y garantizar la transitabilidad segura antes de la fecha acordada.

El retorno del tránsito por Pichachén simbolizó la recuperación de un vínculo histórico para las comunidades cordilleranas. Tras meses de trabajo y coordinación binacional, la reapertura restableció una ruta clave para el intercambio y la vida cotidiana de quienes habitan a ambos lados de la cordillera.