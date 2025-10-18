Julieta Corroza habló por primera vez del transfemicidio de Azul Semeñenko: «Tenemos que tomar cartas en el asunto»

Este sábado por la mañana el Ministerio Público Fiscal de Neuquén ordenó un allanamiento por el transfemicidio de Azul Semeñenko y demoró a una persona. Casi en simultaneo, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, habló por primera vez sobre el crimen de odio. «Esto no es la culpa del gobierno y los otros, me parece que es algo que atraviesa a todos por igual y que tenemos que tomar cartas en el asunto», remarcó.

En diálogo como AM550, Corroza expresó su «dolor» al «perder a una compañera». «Es una situación muy angustiante, muy triste, muy conmovedora para mí, primero como mujer, como compañera de trabajo, porque Azul trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), un espacio del gobierno que no depende directamente del Ministerio de Desarrollo Humano, pero que está en constante comunicación con nosotros», resaltó.

Sin embargo, sostuvo que lejos de «paralizar» la gestión de La Neuquinidad esto los «insta» a «seguir trabajado». «Tenemos que interpelarnos nosotros como Estado, como gobierno, pero también creo yo que es la comunidad», agregó.

Si bien la funcionaria y candidata a ocupar una banca en la Cámara Alta ya se había manifestado sobre el crimen de Azul en redes sociales, es la primera vez que habla públicamente sobre el transfemicidio.

Transfemicidio de Azul Semeñenko: Corroza destacó que se investigue como crimen de odio

«Lo que sucedió, la desaparición, el asesinato terrible en las condiciones que fue», comenzó su discurso Corroza al ser interpelada sobre el tema en conversación con «Informe Semanal» y enfatizó: «Es un transfemicidio, es realmente motivado por el odio«.

La ministra destacó la investigación del MPF al considerar «un montón de aristas». «Creo que desde la Fiscalía se ha dado un gran paso en que se investigue como transfemicidio, eso fue tomado con una perspectiva de género y de diversidad que eso antes no sucedía en la justicia de Neuquén», añadió.

Cabe resaltar que la perspectiva de género es de aplicación obligatoria para la justicia, ya que se encuentra incorporada al marco de la Constitución Nacional de 1994 a través de los tratados internacionales. Por otro lado, el propio fiscal jefe, Agustín García, recordó que el ordenamiento jurídico establece que los delitos por género conllevan un agravante desde el 2012.

Allanamientos por el transfemicidio de Azul Semeñenko. (Foto: Florencia Salto).

«Tiene que haber justicia»: qué dijo Julieta Corroza sobre Rolando Figueroa

La candidata a senadora y mujer de confianza del gobernador de Neuquén aseguró que Rolando Figueroa dispuso «todas las medidas para que realmente se encuentre al asesino». «Tiene que haber justicia y por supuesto nosotros seguiremos trabajando», remarcó y lamentó «todos los hechos que han sucedido últimamente tan trágicos».

En el plano personal sostuvo: «Yo estos días, fueron días muy difíciles porque aparte como mujer se los digo, realmente es doloroso, cada vez que sucede algo con una mujer a nosotros nos pega en el alma, realmente es algo muy doloroso acá y en otros lugares también porque lo que está sucediendo, esto está sucediendo en todo el país.

Corroza aseguró que el gobierno debe trabajar para erradicar la violencia de género. «Lejos de correrle el cuerpo, nosotros realmente recogemos el guante y nos ponemos a trabajar firmemente«, resaltó.

En Neuquén desde el 13 de julio de 2024 Luciana Muñoz se encuentra desaparecida. Además, en lo que va de 2025 en la provincia de Vaca Muerta se registraron cinco mujeres asesinadas en contexto de violencia de género.

La primera fue Olga Quinteros en Piedra del Águila, en marzo. Le siguió Mabel Mena, en Junín de los Andes, en junio. El 12 de septiembre ocurrió el Jessica Scarione en la ciudad de Neuquén. A la semana siguiente se encontró, también en la capital, el cuerpo de Ángela Gladys Díaz, femicidio por el que aún no hay detenidos ni sospechosos. El 15 de octubre se confirmó el transfemicidio de Azul Semeñenko por el que hoy se dispuso un allanamiento y demoraron a una persona.