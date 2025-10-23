Facundo López cruzó a Soria por el oleoducto VMOS: «Vienen a la provincia cada dos años, qué pueden saber»

El candidato a senador nacional por Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), Facundo López, respondió a las críticas del diputado y candidato kirchnerista Martín Soria sobre el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), al que había descalificado minimizando su impacto. «Eso es no entender absolutamente nada de lo que está pasando en Río Negro y es obvio, si vienen a la provincia cada dos años para hacer campaña, qué pueden saber”, afirmó López.

Según el candidato de la lista verde, el proyecto no es simplemente «un caño», sino «la mayor inversión privada de la Argentina» que se desarrolla en la provincia y genera «más de 2.800 puestos de trabajo». En contraposición, acusó que «enfrente está el proyecto de la negación, el de aceptar órdenes de los jefes porteños en Buenos Aires».

López destacó que Río Negro, junto a Neuquén y Santa Fe, son las únicas tres provincias del país que registraron un crecimiento neto del empleo. Atribuyó estos resultados a «la decisión política, planificación y mirada estratégica del gobernador Alberto Weretilneck y su equipo«. Además, resaltó la alianza con Neuquén, indicando que se avanzará en una agenda legislativa común en el Congreso con los representantes de La Neuquinidad, el espacio que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

Facundo López: «Soria y sus legisladores siguieron la orden de Cristina»

En declaraciones a Radio Show de Roca, el candidato de JDRN remarcó que los legisladores del kirchnerismo votaron en contra del RIGI y otros proyectos energéticos y mineros. “Soria y sus legisladores siguieron la orden de Cristina. Querían que a la Argentina y a Río Negro les vaya mal«, sostuvo. Afirmó que su espacio es «un proyecto netamente rionegrino, representado por 29 intendentes y 33 comisionados de fomento».

Finalmente, López pidió a los votantes pensar en la provincia de cara a las elecciones. “Este 26 de octubre no se elige presidente, se eligen los representantes que van a defender a Río Negro en el Congreso. Nosotros no somos ni Milei ni Cristina: somos verdes”, concluyó.