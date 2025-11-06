El Gobierno de Javier Milei creó el «Centro de Formación Capital Humano»: para qué funcionará

En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei planteó el cambio de la ley de Contrato de Trabajo (20.744), se publicó en el Boletín oficial, a través de la resolución 1105/2025 la formación del «Centro de Formación Capital Humano«. El modelo busca implementar un nuevo modelo de gestión de la formación laboral.

La normativa nace tras la idea de implementar nuevas formas de capacitaciones y de mayor accesibilidad al mundo laboral en un contexto rotativo y cambiario. Se buscará implementar el reconocimiento de saberes y competencias laborales, el fortalecimiento de la articulación entre educación y trabajo.

El Centro trabajará como un espacio de innovación y articulación público-privada, promoviendo alianzas estratégicas entre tres partes fundamentales que hacen al mundo laboral. La resolución detalla que dependerá de forma administrativa por parte de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano.

Ante el desafío de cumplir las metas y desarrollar la capacitación en rol a las problemáticas, el Ministerio de Capital Humano destacó que trabajarán en colectividad con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de Adolescencia y Familia y la Secretaría de Educación.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: Archivo

Centro de Formación Capital Humano: los objetivos a cumplir

Con el desafío de aportar nuevas herramientas a sectores que abarcan tanto oficios tradicionales como los vinculados a los nuevos desarrollos tecnológicos y productivos, Las secretarías se establecerán en áreas específicas para desarrollar mejores oportunidades. Algunos de los objetivos destacados para cada administración son:

Objetivos de la Secretaría de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social:

Intervenir en la elaboración de estadísticas, estudios y encuestas que proporcionen un mejor conocimiento de la problemática del trabajo, del empleo, de la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad social.

Asistir al MINISTRO DE CAPITAL HUMANO en la formulación, diseño, implementación, monitoreo y seguimiento de políticas, planes, programas y acciones para la promoción y el sostenimiento del empleo.

La capacitación laboral permanente y el mejoramiento en las condiciones de empleo y de empleabilidad de los desocupados y subocupados con énfasis en la articulación con provincias y municipios.

Objetivos de la Secretaría de Educación:

Entender en la elaboración, en coordinación con las demás áreas con competencia específica de la Jurisdicción.

Elaboración de programas sociales, culturales y educativos para reducir las desigualdades sociales y los

desequilibrios regionales.

Supervisar el accionar del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE y del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

Intervenir en la definición de contenidos y criterios para la formación técnica y profesional.

Objetivos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia:

Coordinar, orientar, implementar y supervisar planes y programas de carácter nacional y federal para la niñez, la adolescencia y la familia, junto con políticas públicas orientadas a la promoción y

protección integral de niños y adolescentes

Entender en el diseño e implementación de políticas sociales de inclusión e integración social, con fundamento en el principio de la libertad

Promover el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes, fomentando valores como la libertad y la responsabilidad.

Objetivos generales del «Centro de Formación Capital Humano»:

Desarrollar una oferta de formación laboral innovadora, modular y de calidad.

Establecer un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

Promover la inclusión laboral formal y la mejora de la empleabilidad de jóvenes y adultos.

Contribuir al fortalecimiento del capital humano en sectores productivos estratégicos

Intervenir en la formación, capacidad y perfeccionamiento profesional de trabajadores.

Para obtener los avances y resultados que se darán del centro de formación, se llevará a cabo el seguimiento de la evolución a través de informes anuales.

El informe oficial certifica que: «el Centro de Formación Capital Humano se consolidará como un espacio de innovación y articulación público-privada, capaz de acompañar los procesos de desarrollo económico y de aportar soluciones a la escasez de perfiles técnicos tanto en los oficios tradicionales como en los vinculados a los nuevos desarrollos productivos y tecnológicos, procurando que la formación laboral en estos ámbitos atienda de manera efectiva las demandas reales del mercado de trabajo y contribuya a superar las limitaciones que hoy afectan la competitividad de numerosos sectores productivos».