Fernando Vaca Narvaja contó como fue su llegada al gobierno provincial de Carlos Soria

La reaparición de Fernando Vaca Narvaja, quien fue miembro de Montoneros durante la década del ’70 y que ocupó altos cargos en la organización, generó revuelo en las redes sociales. El ‘Vasco’, como es conocido en el ámbito político, brindó una extensa entrevista en la que hizo un repaso por diferentes aspectos de su vida y en la que dio detalles sobre su llegada al gobierno rionegrino.

En el ciclo de entrevistas de ‘El Método Rebord’, que se emite a través del canal de Youtube que tiene el mismo nombre y es conducido por Tomás Rebord, Vaca Narvaja contó durante más de tres horas cómo fue su participación en Montoneros, su escape de la cárcel de Rawson, entre otras historias.

Pero lo más relevante para la región llegó sobre el final de la nota (ver a partir del minuto 3:10:25 del vídeo), cuando el exmontonero contó cómo fue que arregló con Carlos Soria su llegada al gobierno provincial. Primero como presidente del Tren Patagónico y luego, desde 2012 con la asunción de Alberto Weretilneck, como Ministro de Obras y Servicios Públicos.

«Cuando ganamos las elecciones a los radicales después de 28 años, hicimos una alianza con el ‘Gringo’ (Carlos) Soria, con quién nos habíamos insultado toda la vida durante años porque él era parte del peronismo ortodoxo y nosotros éramos el peronismo revolucionario. En aquel momento nos juntamos en un hotel nos puteamos un par de horas y dijimos basta: hacemos un acuerdo, ganamos las elecciones y seguimos», comentó.

Vaca Narvaja habla sobre su relación con Carlos Soria:

«Así fue que ganamos y le dije a Cecilia Goye si se animaba a hacer un tren de chocolate, con locomotora y vagón. Después de ganar, pensé que el ‘Gringo’ no nos iba a llamar pero al primero que llama es a mi. De ahí me fui a Roca con una caja con el tren de chocolate», continuó Vaca Narvaja.

«Ya en la reunión, él observó el tren de chocolate y, sin dudas, era una maravilla. ‘¿Eso por qué es?’, me preguntó y le respondí que íbamos a discutir cómo continuábamos y yo le dije que quería el Tren Patagónico, que une Viedma-Bariloche y la parte poblacional de la parte más humilde de la provincia que es la Línea sur. Ahí me dijo ‘bueno me vas a hacer pelear con Javier Iud, que era el que estaba a cargo, en ese momento. Así fue que el chocolate me llevo hacia ese lugar», finalizó.

Vaca Narvaja se instaló en Bariloche desde fines de 2007, donde vivió en un campo cercano a Colonia Suiza. Durante aquel tiempo se definía como «un fantasma», hasta que en 2011 decidió volver a la escena pública de la mano de Carlos Soria.