Fichas truchas en La Libertad Avanza de Río Negro: un acusado habló y culpó al nuevo entorno de Villaverde

Nuevos testimonios se sumaron hoy para ratificar que el proceso de adhesiones a la conformación de La Libertad Avanza como partido de distrito en Río Negro estuvo rodeado de irregularidades.

En simultáneo, uno de los apuntados por la dirigencia por esas acciones salió a defenderse, asegurando que lejos está de la responsabilidad, porque a él lo desplazaron del equipo de conducción el 22 de abril pasado y todas las fichas cuestionadas tienen fecha posterior.

Se trata de Ariel Zuñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de LLA en la provincia y quien durante los últimos meses quedó envuelto en más de una polémica. El año pasado fue denunciado penalmente –junto a otros dirigentes- por el robo de boletas en una emboscada en plena ruta; este año fue eyectado del PAMI, donde supuestamente tuvo acceso a expedientes sin tener una designación formal en firme; y días atrás fue ubicado como uno de los responsables de hacer circular una lista con datos falsos sobre designaciones de funcionarios nacionales en la provincia.

“Van a tener que demostrar que lo hice yo. A mí me sacaron el 22 de abril y en una semana juntaron todo lo que faltaba. Se los dije: esto que están haciendo no corresponde”, dijo Zuñiga, durante una entrevista en el programa “Como Cada Mañana”, de San Antonio Oeste.

Quien lo entrevistó fue José María Clemant, periodista, pero también exfuncionario en San Antonio Oeste y en Sierra Grande, y expareja de la diputada nacional Lorena Villaverde.

Zuñiga, que fue desplazado del entorno directo de Villaverde junto al cipoleño Mariano Bianchi, sostuvo que “si la Justicia me llama, me presentaré con mis argumentos”.

“Están los audios, ordenando que vayan a tal o cual sindicato. Estuvimos cuatro meses para reunir 1.400 adhesiones y en una semana ellos juntaron 1.000. Unos cracks”, ironizó para trasladar las miradas al círculo que rodea hoy a la diputada.

En otra parte de la entrevista, el exintegrante de la mesa chica de LLA amplió detalles sobre las fichas de personas que nunca firmaron. “La información que tengo es que sacaron de un gremio y de entidades deportivas”, afirmó.

Y si bien no lo mencionó directamente, durante la charla sobrevoló la mirada sobre el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, destacándose que “también es apoderado de un gremio”. Esa entidad sería el Sindicato de la Fruta.

Más perjudicados y una denuncia en Cipolletti

Mientras tanto, los casos de vecinos que vieron sus nombres, apellidos y documentos en fichas de adhesión a La Libertad Avanza se sumaron, con promesas de formalizarse ante la Justicia Federal de Viedma, que este viernes tiene prevista la audiencia de oposición previa al reconocimiento de La Libertad Avanza como partido de distrito.

Entre esos ejemplos aparecen situaciones singulares, como las protagonizadas por el legislador y exdiputado nacional Pedro Dantas, quien confirmó que su hermana figura entre los supuestos adherentes al partido del presidente Javier Milei.

“Obviamente que se trata de una estafa. Ella nunca se afilió ni adhirió a La Libertad Avanza. Y lamentablemente, acá en Campo Grande, en Barda del Medio, en Cordero, muchas docentes fueron estafadas de la misma manera. Sin ningún tipo de consentimiento y con la información de ellas sacadas de algún lugar”, señaló el dirigente del peronismo provincial ante una consulta de Diario RÍO NEGRO.

Sumado a eso, este mediodía se presentó una denuncia en Cipolletti, a partir de la verificación que hicieron tres personas sobre la utilización de sus datos para cumplir con el trámite legal de conformación del partido.

Otro ejemplo surgió desde Roca, con el testimonio de otro afectado. “Recibo un mensaje de un conocido preguntando si me había afiliado al partido libertario y me manda una captura de pantalla. Y la verdad es que están haciendo una falsedad en la documentación de todos mis dantos, donde sale DNI, domicilio. Todo en perfecto estado, pero yo no tengo nada que ver ni tenía conocimiento de qué se trataba. No me han consultado no tienen mi aprobación para que yo figure en esa lista. Yo no tengo nada que ver con eso”, comentó Omar Aimar, en una nota con Radio Show de Roca.