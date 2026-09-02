Figueroa busca inversiones en EE.UU. y asegura que Vaca Muerta ofrece seguridad jurídica y previsibilidad

El gobernador Figueroa expuso su plan de atracción de inversones en la embajada argentina. (Neuquén informa)

El gobernador Rolando Figueroa inició este martes en Washington una agenda de reuniones orientada a captar nuevas inversiones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer la economía provincial.

La jornada comenzó con un encuentro con inversores en la Embajada argentina en Estados Unidos, donde Figueroa presentó a Neuquén como una provincia con previsibilidad, transparencia y condiciones favorables para el desarrollo de proyectos.

Luego mantuvo una reunión con Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources, una de las empresas estadounidenses vinculadas al desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

Tras el encuentro, Figueroa afirmó que Continental Resources eligió Neuquén para continuar su expansión y señaló que su llegada a Vaca Muerta representa el ingreso de una compañía que hasta ahora había concentrado su actividad en Estados Unidos.

El gobernador también se reunió con Juan Pablo Segura, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Según explicó, dialogaron sobre el desarrollo de Vaca Muerta y la experiencia estadounidense para sostener el crecimiento energético a largo plazo.

Figueroa sostuvo que la seguridad jurídica constituye una política de Estado en Neuquén y destacó que la planificación, la previsibilidad y la transparencia son factores centrales para generar confianza entre los inversores.

En ese marco, mencionó la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas realizada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) dentro de la primera ronda del Plan Exploratorio Neuquén. Anticipó además una segunda tanda de licitaciones.

El mandatario también destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y señaló que la incorporación del upstream de petróleo y gas al régimen respondió a un requerimiento planteado por la Provincia.

Figueroa afirmó que Neuquén cuenta con un Estado sólido y sostenible, con una política orientada a reducir gastos considerados innecesarios y concentrar los recursos públicos en inversiones vinculadas con el desarrollo.

En las reuniones participaron también el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González Casartelli.

Tres claves de la agenda