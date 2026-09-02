Lola Latorre lanzó un suplemento wellness y la acusaron de plagiar a una famosa internacional

El mundo de las redes explotó y esta vez la protagonista es Lola Latorre. La influencer lanzó Sorbo, su propia línea de suplementos, pero el debut quedó empañado por una fuerte polémica: la gente no tardó en mostrar que la estética de su marca tiene un gran parecido con una codiciada firma de skincare de una icónica modelo estadounidense.

Para entender por qué se armó tanto revuelo con el lanzamiento de Lola Latorre, hay que entender primero el fenómeno que representa Rhode en la industria global de la belleza.

Lanzada en junio de 2022 por Hailey Bieber, la marca no nació como una simple línea de cosméticos, sino como la materialización de todo un estilo de vida que ya venía dominando las redes sociales. Un universo visual reconocible marcado por el minimalismo extremo, empaques en tonos grises y neutros, tipografía limpia en minúsculas y campañas de fotos relajadas pero ultra estéticas que hoy definen el estándar de belleza para la Gen Z.

Aunque Lola vende suplementos y la celebridad norteamericana vende cosméticos, el problema no está en el producto sino en lo visual. Lo que terminó de incendiar las redes fue la producción de fotos de la campaña con altas coincidencias.

Screenshot

Para muchísima gente, lo de Sorbo fue una copia sin escrúpulos. Sin embargo, desde el lado del marketing hay quienes dicen que esto no es más que usar un modelo de Pinterest y subirse a una estética que hoy vende en todo el mundo.

Qué dijo Lola Latorre

La influencer reconoció la similitud entre las marcas y en un video explicó la situación: «Todos saben que la amo (Hailey), es mi fuente de inspiración… creo que nos pasa un poco a todos», dijo. «Apenas salió Rhode, se volvió tendencia su estética», agregó.

La joven expuso que cuando hizo la campaña subió una foto con las referencias y en ellas aparecía Rhode. «Siempre se buscan referencias de afuera», señaló y aclaró que nunca intentó ocultar su inspiración.