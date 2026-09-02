Nuez «mariposa» y nuez pecán: qué diferencias tienen y cuál aporta más nutrientes

Una tiene forma de mariposa cuando se comercializa en mitades y es una de las variedades más conocidas del nogal común. La otra tiene un sabor más dulce y pertenece a una especie diferente. La nuez Chandler (o nuez común) y la pecán pueden parecer similares, pero nutricionalmente tienen perfiles bastante distintos.

Pecán y Chandler: dos perfiles nutricionales

La principal diferencia está en las grasas. La pecán es especialmente rica en grasas monoinsaturadas, el mismo tipo de grasa que caracteriza al aceite de oliva, la palta y otros frutos secos. La nuez común, en cambio, tiene una mayor proporción de grasas poliinsaturadas y se destaca por su contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un omega-3 de origen vegetal.

También hay diferencias en otros nutrientes. Por cada 100 gramos, la nuez común aporta alrededor de 15 gramos de proteínas, frente a unos 9 gramos de la pecán. La pecán, en cambio, aporta aproximadamente 9,6 gramos de fibra, contra unos 6,7 gramos de la nuez común.

Las dos son alimentos muy energéticos: rondan entre 650 y 700 calorías cada 100 gramos. Por eso, una porción habitual es bastante menor: unos 30 gramos, equivalente aproximadamente a un pequeño puñado.

¿Por qué se producen en lugares diferentes?

La diferencia no termina en el plato. Chandler y pecán son cultivos con necesidades agronómicas diferentes.

La Chandler pertenece al nogal común (Juglans regia) y se adapta especialmente bien a regiones con suficiente frío invernal y veranos adecuados para completar la maduración. En Argentina, la producción de nuez se concentra principalmente en Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, además de otras zonas como Río Negro.

Cosecha de nueces Chandler en la Patagonia. Foto: archivo.

La pecán pertenece a Carya illinoinensis. Es un árbol de gran porte que necesita una temporada de crecimiento suficientemente larga y cálida y buena disponibilidad de agua. Entre Ríos es el principal polo argentino, aunque el cultivo también se extiende por Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Catamarca y otras provincias.

En ambos casos, el riego es determinante para obtener buenas producciones y calidad comercial.

Nuez común y nuez pecán: dos mercados con escalas diferentes

También hay una diferencia importante en el comercio internacional. El mercado de nuez de nogal es mucho más grande que el de pecán. China es el principal productor mundial de nueces, seguida por Estados Unidos y otros países productores como Chile.

En pecán, el liderazgo está concentrado principalmente en Estados Unidos y México, con Sudáfrica también entre los grandes productores.

En 2025 se concretó la primera exportación de nuez pecán desde Argentina a China.

Argentina participa de ambos mercados, pero con perfiles diferentes. La nuez común tiene una cadena productiva consolidada en el oeste y norte del país, mientras que la pecán es una actividad más joven y con una fuerte orientación exportadora.

Además, en el caso de la Chandler, la calidad visual tiene un valor comercial importante: cuando el grano puede extraerse en dos mitades enteras, recibe el conocido nombre comercial de “mariposa”, una presentación especialmente apreciada.

¿Cuál elegir?

No hay una ganadora absoluta. La pecán se destaca por sus grasas monoinsaturadas y su contenido de fibra. La Chandler sobresale por sus grasas poliinsaturadas y, especialmente, por su aporte de omega-3 vegetal.

Y las dos tienen algo en común: son frutos secos muy concentrados en nutrientes, por lo que una pequeña porción puede aportar una cantidad significativa de energía, grasas saludables, minerales y otros compuestos beneficiosos.

Detrás de ese puñado que llega a la mesa hay, además, dos cadenas productivas diferentes: dos especies, dos geografías agrícolas y dos mercados que, aunque comparten espacio en la categoría de frutos secos, tienen características propias.

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