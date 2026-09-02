Lo imputaron por robarle a vecinos de 80 años y terminó detenido con prisión preventiva en Roca

La ciudad judicial de Roca, donde se concentran los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial. (Foto: Juan Thomes)

Un hombre fue imputado en Roca por dos hechos de robo cometidos contra vecinos, entre ellos una pareja de más de 80 años, y quedó detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. Según la acusación fiscal, ingresó a la propiedad tras forzar un portón, sustrajo un ventilador de pie y luego utilizó un arma de utilería para amenazar a una mujer.

La fiscal Natalia Pascual y la adjunta Alejandra Poblete le formularon cargos por robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego de utilería.

Entró a un depósito y se llevó un ventilador

De acuerdo con la acusación, el hombre ingresó a la vivienda de sus vecinos luego de forzar el portón y avanzó hasta un depósito, de donde tomó un ventilador de pie. Una vecina lo observó y lo interpeló por la situación.

En ese momento, siempre según la fiscalía, el imputado le apoyó en el pecho un arma y escapó del lugar. Posteriormente se determinó que el elemento utilizado era de utilería.

Horas después, el hombre regresó al sector. La misma mujer volvió a reclamarle que dejara de robarles y, según la acusación, el imputado le apuntó nuevamente y le sustrajo el celular.

Lo detuvieron a pocas cuadras

La Policía intervino luego de un llamado de los vecinos y logró detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Entre los elementos incorporados como evidencia se encuentra el acta de procedimiento de la comisaría 21.

“Entre la ropa tenía el celular que fue reconocido por su dueña, en un cesto de basura se encontró parte de la vestimenta que fue descrita en la denuncia y el arma”, explicaron las fiscales.

También fueron incorporadas las denuncias de las víctimas y un informe preliminar del Gabinete de Criminalística.

La fiscalía pidió que el acusado permanezca detenido por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Pascual señaló que el hombre conoce a las víctimas y sostuvo que “necesitamos proteger a las denunciantes para que lleguen a juicio con la posibilidad de declarar con tranquilidad”.

La defensa pública, a cargo de Luis Carrera, solicitó que recuperara la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas presentaciones semanales y una prohibición de acercamiento.

Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso que el imputado continúe en prisión preventiva mientras avanza la causa.