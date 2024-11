Rolando Figueroa habló del comando antipiquetes y dijo que seguirán apostando al «diálogo»

«Nadie puede trabajar en una provincia donde no exista la sustentabilidad social y el cuidado del ambiente», aseguró el gobernador Rolando Figueroa este lunes en un acto en Neuquén ante una gran cantidad de empresarios, y se refirió por primera vez a la presentación del comando antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich. El mandatario aclaró que la sede permanente de este escuadrón no se instalará en Neuquén, sino en Allen.

La frase, en rueda de prensa durante la inauguración del piso del Museo Nacional de Bellas Artes y la presentación de las obras de asfalto en la ciudad, abrió las consultas sobre el comando antipiquetes que presentó hoy la ministra de Javier Milei.

Consultado por su opinión, Figueroa dijo que «el comando antipiquete se va a asentar en Allen, provincia de Río Negro». Luego agregó que «en realidad no es un comando antipiquete, asentarán personal de gendarmería en el lugar, donde las fuerzas federales tienen libertad de poder hacer».

«Temporariamente, como no está construido, entablaron una negociación con el Ejército, en algunas cuadras (las cuadras de los soldados) para que esté ahí el comando», describió sobre la instalación en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6.

De inmediato fijó su posición de que «la mejor instancia de construcción es el diálogo. Hay que hablar, en especial las comunidades que son reconocidas: hay seis regionales y una sola con litigio», deslizó sobre las representaciones dentro de la Confederación Mapuche. Agregó que «a veces» existe conflicto entre las mismas familias y por ello enfatizó que «es en un lugar de diálogo donde se debe construir y se va a dar la factibildad de distintos acuerdos«.

-No le gustaría un comando antipiquetes en Neuquén…- insistió Diario RÍO NEGRO.

«La verdad es que no es si me gustaría o no. No tengo por qué pensarlo, porque nunca fue planteado de esa manera», finalizó el tema y de inmediato dio por cerrada la rueda de prensa que se desarrolló en el Museo Nacional de Bellas Artes al mediodía.

Más tarde, durante la quema de 783 kilos de cocaína en el cementerio, el gobernador volvió a referirse sobre el tema y aseguró que harán un «trabajo conjunto» integrando «las potestades de la provincia y los deberes de la Nación».

También aseguró que habló con Marcelo Rucci, titular del gremio de Petroleros Privados. «Él tiene su posición pero de ninguna manera va a entorpecer lo que podamos trabajar en forma coordinada con el gobierno nacional», aseguró.