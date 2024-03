Francos recibe a Pichetto y Milei adelantó que si el DNU se cae en Diputados volverán a la carga con otros

La semana pasada el gobierno de Javier Milei enfrentó su segundo revés legislativo en poco más de tres meses de gestión. El primero fue el rechazo del proyecto de ley ómnibus en Diputados durante el mes de febrero y el segundo el rechazo del DNU en el Senado el jueves pasado. Después de esas magras experiencias, en Casa Rosada parecieran haber entendido que el camino inevitablemente tendrá que ser el de la negociación, que tanto denostan.

Luego del rechazo al DNU en la cámara Baja, todos los cañones apuntarán a la aprobación de la nueva versión de la ley ómnibus, reducida en 269 artículos, que el gobierno envió a legisladores y gobernadores a fines de la semana pasada.

Esperan que el DNU no sea tratado en Diputados y que, mientras tanto, siga teniendo vigencia. Si bien estas semanas habrá en el Congreso reuniones de comisión, las sesiones no se retomarían hasta después de Semana Santa. Milei, mientras sus funcionarios tratan de acordar posturas con gobernadores y legisladores amigables, se concentra en el manejo de sus redes sociales, la agenda vinculada a la religión y la geopolítica y apuntarle los cañones a la oposición.

Anoche en una extensa entrevista con Luis Majul cargó duro contra el Gobernador Axel Kicillof, contra el senador radical Martín Lousteau, adelantó que si se cae el DNU finalmente en Diputados, insistirán en él. «Volveremos a la carga con otros DNU, otros formatos, hasta que las reformas tomen lugar», dijo y explicó: «Lo podemos separar el siete partes».

Un día después del rechazo al DNU en el Senado comenzaron a desfilar en Casa Rosada los diputados de la oposición amigable. Lo hicieron el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y representantes de esa bancada, también el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y este lunes desembarcará en el despacho del ministro del Interior Guillermo Francos el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Al igual que el radicalismo, en HCF hay divisiones internas y posturas contrapuestas. Pichetto no irá solo. Estará acompañado por otros diputados y diputadas, como Margarita Stolbizer, muy crítica de la gestión de los libertarios. De parte del Gobierno, además de Francos, estará el Secretario de Interior, Lisandro Catalán y el Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, como en las reuniones anteriores.

Los que llamativamente no estuvieron en esos cónclaves con diputados de distintos bloques fueron el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el jefe de bloque de LLA en Diputados Oscar Zago. Ambos, sin embargo, salieron este domingo a dar declaraciones radiales.

Menem dijo que el DNU 70/2023 rechazado en el Senado «saldrá adelante» con el voto de «130 o 135 diputados», y mandó un mensaje a la oposición amigable con la que él no se juntó en Casa Rosada: «No hay lugar para tibios, cualquier decisión contra el DNU es hacerle juego al kirchnerismo. No hay avenida del medio. Los que hablan de esa cuestión están en el sendero del oportunismo político», disparó sin reparos.

En esa línea, Menem aclaró que «hay un número importante dentro de la cámara de Diputados que piensa que el DNU se puede aprobar y otro que piensa que tiene que darle fuerza de ley«.

Ese es el pedido de algunos sectores de la UCR y también de HCF: que en lugar de enviar proyectos de dimensiones enormes o Decretos de Necesidad y Urgencia, el oficialismo mande distintos proyectos de ley que puedan ser tratados en las comisiones correspondientes y con el debate necesario. «Vamos a hacer lo que tengamos que hacer en pos del rumbo que nos hemos propuesto», apuntó Menem para finalizar.

Zago, en un intento de dejar atrás el debate por el DNU, dijo que esta semana se empezará a discutir el nuevo proyecto de Ley Ómnibus en las comisiones de Diputados. «Muchachos dénse cuenta que esto no da más. Sean sinceros. Por lo bajo dicen que tiene que haber una reforma laboral y previsional, pero después no lo dicen en público. Hay que empezar a decir la verdad», vociferó y agregó que, si bien no le dan los números porque su bancada cuenta solo con 38 diputados, «vamos a tener el diálogo suficiente para tener un consenso», con respecto al proyecto que enviará el Ejecutivo y a los votos que necesitan para que el DNU no sea rechazado también en Diputados.

Milei enfocado en su agenda

Mientras los funcionarios del gobierno nacional siguen intentando tender puentes con la oposición amigable en el Congreso y con los gobernadores, el Presidente está ocupado en el manejo compulsivo de sus redes sociales y también concentrado en una agenda vinculada, centralmente, a los temas religiosos y geopolíticos. Este lunes participará de un acto que se hará en las calles Arroyo y Suipacha, a las 14.30, en conmemoración al 32° aniversario del atentado a la embajada de Israel en la Argentina.

El domingo, en tanto, será un día muy importante para el país porque se conmemorará el 48° aniversario de la última dictadura cívico eclesiástica militar y habrá movilizaciones en todas las provincias y una gran marcha que tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo. El gobierno, abiertamente negacionista y reivindicador del golpe de Estado, no hará ningún evento por la fecha, pero desde Casa Rosada confirman que el Presidente, sin embargo, tampoco firmará un decreto para eliminar el feriado.

La semana del 10 de abril Milei viajará al exterior. Junto con su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, visitarán Estados Unidos porque recibirán en la ciudad de Miami una distinción como «embajadores internacionales de la luz», durante la inauguración del centro judío Menachem Mendel Schneerson. Además de ellos dos, formarían parte de la comitiva el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, y el rabino Axel Wahnish, que será el representante de la Argentina en Israel.

El Presidente, que no repudia ni reconoce los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país sí dijo –cuando visitó Israel y tomó postura ante el conflicto que ese país atraviesa con Palestina– que «las acciones terroristas de Hamas deberían ser consideradas crímenes de Lesa Humanidad». Algo similar diría en el discurso que dará el 10 de abril en Miami, cuando le entreguen a él y a su hermana la distinción por el apoyo a Israel.

Con información de Página 12.