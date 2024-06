Francos, sobre los senadores «díscolos» de Santa Cruz: «Es una una novedad para mí»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que habla «permanentemente» con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, luego de que dos senadores de esa provincia amenazaran en las últimas horas con no dar quórum mañana para el tratamiento del proyecto de Ley de Bases.

«Permanentemente hablo con el gobernador Vidal», remarcó el ex ministro del Interior, quien se mostró sorprendido por la actitud de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

«Es una una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío», agregó Francos sobre esa situación, al hablar con periodistas al ingresar a la cena de Conciencia.

Sobre las negociaciones en la previa del tratamiento de la ley en la Cámara alta, el funcionario dijo que «siempre hay concesiones, acuerdos y búsqueda de consensos, hay que ceder algo de lo propio y tomar algo de lo de los otros, vamos a ver qué dice el Senado y después Diputados».

En el mismo lugar también habló brevemente con la prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que la Ley de Bases «es un acelerador de todo lo que está haciendo el Gobierno», por lo que dijo que espera «que la política esté a la altura y se destrabe la ley, que es lo que la gente votó y que se centra en dar mayores libertades».

Qué dijeron los senadores de Santa Cruz

A través de videos compartidos en sus redes sociales, los legisladores que forman el bloque llamado “Por Santa Cruz” y que eran mirados dentro del grupo de votos definitorios, hablaron de “la gran trampa legislativa que tiene la ley Bases y el paquete fiscal”, que contienen dentro “centenares de leyes”, informó parlamentario.com.

“En el eventual caso que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como por ejemplo que no se privatice Aerolíneas Argentinas en la ley Bases, que no se privatice el Correo, o lo que fuese, todo cambio que hagamos va a volver a la cámara de origen y Diputados puede ratificar el texto original, es decir, pueden volver a hacer otra vez que se privaticen y todos los cambios eventuales que hagamos senadores van a ser completamente en vano. Esa es la gran trampa que tiene esta ley”, sentenció Carambia, acompañado a su lado por Gadano.