Fuertes críticas a Tanya Bertoldi por el respaldo al candidato de Rolando Figueroa en Cutral Co

Bertoldi participó del lanzamiento de la campaña de "Ojito" García, en Cutral Co (Foto: Andrea Vazquez)

La participación de la diputada nacional Tanya Bertoldi en el acto de lanzamiento de campaña de Rubén «Ojito» García, postulante a la intendencia de Cutral Co por Comunidad cosechó las críticas del expresidente y actual congresal del PJ, Luis Sagaseta. Le endilgó su falta de lealtad y la acusó de «frágil memoria» porque no recuerda que Cutral Co fue la única ciudad en la que ganó cuando competía por la banca a la cámara de Diputados.

Sagaseta se expresó sobre la actitud de Bertoldi, después de que se conoció la participación de la legisladora en el acto proselitista que se hizo en Cutral Co. De hecho, Bertoldi se sentó al lado del gobernador electo, Rolando Figueroa y del candidato local, Rubén «Ojito» García, antes de que empezaran los discursos.

El congresal del PJ explicó que en el congreso partidario realizado en Zapala, Bertoldi «pedía por la autonomía de los consejos locales». Mientras que, al día siguiente «se mostró haciendo campaña con los opositores, en Cutral Co, burlándose, en una actitud camaleónica, de los compañeros peronistas del consejo local de esa ciudad, que decidieron llevar como candidato a Ramón Rioseco». Respaldo que, por otro lado, el PJ hace desde hace décadas, según aclaró.

También le indicó que la fragilidad de la memoria le impidió recordar que cuando se postuló como diputada nacional, banca que hoy ocupa «Cutral Co fue en la única ciudad de la provincia en la que ganó, gracias a los compañeros peronistas, y principalmente, a Ramón Rioseco».

Sagaseta le recordó que, en cambio, en Centenario, donde reside y «la conocen muy bien, Tanya Bertoldi salió cuarta en las PASO».

Finalmente, Sagaseta señaló que, más allá de estas actitudes trabajarán por el peronismo de Neuquén.

«Lo haremos por nuestra provincia y por nuestra patria. Pondremos nuestra Argentina en el sendero del crecimiento económico con inclusión social», subrayó. Y lo harán dentro de Unión por la Patria.