Galaverna pidió recuperar “la riqueza que Bariloche genera” para la provincia

La candidata a intendenta de Incluyendo Bariloche, Andrea Galaverna, presentó ayer, en un acto con la militancia, las propuestas para gobernar Bariloche a partir de diciembre con el eje puesto en reclamar a la Provincia la generación de recursos que la ciudad le aporta.

“Todo lo que le falta a Bariloche hoy, lo podemos recuperar y en este camino vamos a ir”, dijo la candidata a la intendencia quien remarcó que los recursos que la municipalidad necesita para realizar obra pública está en la provincia.

“Hace más de 30 años Bariloche genera riqueza para la provincia de Río Negro y no recibe lo que genera, no lo recibe, nos han robado el presente, pero también nos pueden robar el futuro si no cambiamos esta historia”, dijo Galaverna en su discurso ante unas 200 personas en el local de Brown 1.444.

La mención de Galaverna está directamente vinculada al impuesto a las patentes que cobra para Provincia y que propondrá que sea transferido al municipio, por ser la ciudad con el mayor parque automotor registrado, que genera millones de pesos para las arcas provinciales.

La exdefensora del Pueblo municipal, señaló que “en los últimos 12 años de JSRN ninguna solución llegó a tiempo para resolvernos los problemas, y cuando llegaron quedaron chicas”.

Galaverna destacó que la lista de Incluyendo Bariloche logró “la unidad del campo nacional y popular” y señaló que es algo que muchos anhelan hace tiempo.

Allí presentó a quienes integrarán su lista para competir en las elecciones municipales, entre ellos la primera candidata a concejal Julieta Wallace, el escribano Leandro Costa Bruten, quesecunda la lista y el primer candidato para el Tribunal de Contralor, Fernando Nuñez.

Allí se presentó también para apoyar la lista la excandidata a gobernadora Silvia Horne y se leyó una adhesión de la senadora Silvina García Larraburu.

La dirigenta prometió “Poner a Bariloche de pie, recuperar la fortaleza de poder decir qué obras necesitamos, en qué barrio, quiénes harán las obras, y eso es la autonomía municipal, jerarquizando la obra pública”.

Otro de los temas centrales mencionados fue el transporte urbano donde dijo que se debe poner como protagonistas a los usuarios y también el acceso a la tierra y la vivienda, con un planteod e regularizar las plataformas de alquiler temporario.

Wallace, que encabeza la lista de concejales, apleó al “desfaío y sobre todo una gran oportunidad” y recordó su paso por el Contralor y actualmente por el Concejo Deliberante siendo una de las voces opositoras al oficialismo más fuerte.

“Venimos diciendo hace mucho tiempo que Bariloche necesita mejorar y este es el momento, tenemos una mirada más justa y lo vamos a hacer con Andrea, tenemos mucha confianza en la compañera, sabemos el coraje que tiene y la vamos a acompañar”, afirmó.