García Moritán renunció a su cargo tras el escándalo con Pampita y las denuncias por contrataciones

Roberto García Moritán, hasta ahora ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, presentó su renuncia al cargo este viernes por «razones personas», según se informó desde el Gobierno porteño en un comunicado.

Desde la administración que lidera Jorge Macri también se refirieron a las denuncias «por supuestas contrataciones irregulares» en torno al área e indicaron que todas «se ajustaron a la normativa vigente y se realizaron acorde a derecho».

Por eso, señalaron, se pondrá a consideración de la Justicia «la información que en su caso le sea requerida a fin de colaborar con el esclarecimiento del hecho denunciado».

«Gracias por tu gestión. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia«, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al dar la despedida al funcionario desde sus redes sociales.

Gracias, @robergmoritan, por tu gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia.



Quedate tranquilo que, en la Ciudad, seguiremos trabajando con firmeza para impulsar el… https://t.co/mvlwFTTYs7 — Jorge Macri (@jorgemacri) October 4, 2024

García Moritán, sin cargo y en medio del escándalo con Pampita

La salida de García Moritán se resolvió luego de su mediática separación de Carolina «Pampita» Arhohain, a partir de la cual se multiplicaron los rumores sobre traiciones, mentiras e infidelidades por parte del también empresario.

Versiones periodísticas conocidas esta semana hasta señalaron que el exministro porteño se había casado con la modelo pampeana por interés.

Al regreso de Chile, ayer jueves, Pampita habló por primera vez sobre la ruptura ante la prensa, que la abordó inmediatamente después de bajar del avión.

Ante las insistentes consultas, realizó algunas declaraciones, aunque en su mayoría fueron escuetas: «Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”.

Y agregó: «“A mí me importa mucho la verdad, siempre me ha importado mucho la verdad, todos me conocen. Y a veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.