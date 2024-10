Apareció la prueba que indica que Roberto García Moritán se casó con Pampita por interés

Carolina Ardohain y Roberto García Moritán se separaron y a partir de ahí varias son las versiones que rondan en cuanto a la ruptura, incluyendo traiciones, mentiras e infidelidades por parte del empresario.

La versión que dio Majo Martino en el programa de Cármen Barbieri

Y si bien la ex suegra de la modelo asegura que fue su hijo quien dejó a Pampita tiempo antes del 20 de septiembre, en las últimas horas Majo Martino reflotó al aire de Mañanísima una de las supuestas razones por las cuáles el diputado se casó con Carolina Ardohain y que no había sido por amor.

«Una chica que estuvo saliendo con Roberto antes de que él conociera a Pampita, me mandó este mensaje. Roberto se lo mandó a ella y muestra un poco la idea que él tendría del amor», comenzó la periodista que está como panelista en el programa de Carmen Barbieri que se emite por la mañana en El Trece.

Luego Majo anticipó de qué se trataba el material exclusivo que tenía e informó: “Voy a leer un párrafo nada más. Lo escribió Moritán para esta chica, un poco antes de conocerla a Carolina”. Siguiendo con el tema en cuestión, la panelista procedió: ‘Dice ´Recién almorcé con una persona que me guía en mi nueva aventura en la función pública y me dice que es muy importante que me estabilizara con una pareja para poder crecer´”.

“´Le respondí que ya la había encontrado’. Acá vemos entonces lo que piensa», cerró Martino dando a entender que Moritán se acercó a Pampita y habría contraído matrimonio con otros fines y no por amor.

Esta no sería la primera vez que se baraja esa posibilidad ya que, antes de la pandemia, más específicamente allá por octubre de 2019, una famosa reveló que Roberto la venía invitando a salir y que, según ella, él buscaba alguien que lo haga conocido y ayude a su imagen para la política.

Con quiénes salió Roberto García Moritán antes de conocer a Pampita

Hace un tiempo, antes de que estallara el tema de la separación de Pampita con Roberto Moritán, en Socios del espectáculo repasaron el historial amoroso de él y es impactante.

«El historial afectivo» de Moritán fue tema central y disruptivo a partir de una inesperada y reveladora confesión de Camila Velasco en el programa Socios del espectáculo. La ingeniera industrial contó que fue novia de Moritán durante más de cuatro años.

«Obviamente, cuando Moritán se convirtió en el novio de Pampita empezaron las averguaciones acerca de su pasado amoroso» señaló alguien del grupo de periodistas, y allí surgió la danza de nombres. Que por supuesto incluyó a Milagros Brito, esposa y madre de los hijos mayores del empresario. Pero hubo otros dos nombres que sí causaron revuelo.

Según lo que dijeron al aire en el programa, «El salió con dos famosas, si bien hubo muchos nombres que sonaron. Una es Juana Viale, y la otra es Majo Martino, él estuvo con las dos»

«Bueno, lo de Juana se dijo que habían sido unos besos, pero quién sabe. ¿Gente grande dándose nada más que unos besos? En fin, ¿No?» fue uno de los comentarios del panel del programa, mientras que en el caso de la periodista Majo Martino contaron que «hubo salidas a cenar, paseos, muy buena onda, que se yo».