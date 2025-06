Hayden Davis afirmó que $LIBRA buscaba ayudar a «empresas en Argentina» y culpó a Javier Milei por encender los rumores de estafa

El empresario estadounidense, Hayden Davis, uno de los creadores del token $LIBRA, declaró ante la Justicia y una vez más negó la estafa con criptomonedas. El empresario aseguró que el objetivo del proyecto era colaborar con «pequeñas empresas en Argentina» y por ello cuestionó a Javier Milei por eliminar el posteo promocionando la plataforma ya que considera que esto, encendió los rumores «falsos de estafa».

La declaración de Davis fue revelada por Infobae y se dio en el contexto de la demanda colectiva que tramita el fuero federal de la Justicia de Nueva York. Según la información difundida, el empresario se mostró en línea con lo que dijó en su momento el presidente Javier Milei y afirmó que «$LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina, tal y como se indica en la página web».

Davis cuestionó la decisión del presidente de borrar su posteo unas horas después del lanzamiento porque entiende que esto hizo que crecieran los rumores de estafa en torno a la criptomoneda. «Justo después del lanzamiento, muchos en la esfera de las redes sociales atacaron $LIBRA como una fake o una estafa. Estas afirmaciones eran, y siguen siendo, falsas. La decisión del Presidente Milei de borrar su post en X dio combustible a las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero las afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos de para poner en marcha las ambiciones del proyecto $LIBRA se han hecho imposibles de resucitar mientras esta orden judicial esté en vigor», apuntó.

Esta no es la primera vez que cuestiona la forma de actuar del presidente libertario ya que apenas estalló el escándalo, dio varias entrevistar donde manifestó: «No tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”.

El caso $LIBRA: una investigación en Nueva York contra los creadores

En la causa de $LIBRA, el estudio Burwick Law además de apuntar contra Hayden Davis, demandó a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora, pero excluyó al presidente Javier Milei y a los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Davis cuestionó que la causa se tramite en la jurisdicción de Nueva York ya que afirma nunca haber residido en esa ciudad, no tener oficia, ni haber realizado «transacciones comerciales en Nueva York, de forma regular o no. No tengo bienes en Nueva York.

El empresario insistió en su declaración que el proyecto era para beneficiar a emprendedores argentinos y se desligó de las ganancias millonarias que generó: «Pocos segundos después del lanzamiento, tres ”francotiradores” desconocidos para mí compraron grandes cantidades de $LIBRA. Puedo identificar a esos francotiradores sólo por las direcciones de las billeteras. No tenía conocimiento previo de que esos francotiradores existieran, ni tengo conocimiento directo de quiénes son. Yo no era uno de los francotiradores, ya que no compré $LIBRA para mi propia cuenta o para la cuenta de cualquier otra persona».