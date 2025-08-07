Gloria Ruiz candidata: Rolando Figueroa lamentó que Ficha Limpia no se haya votado en el Congreso

La vicegobernadora de Neuquén destituida el año pasado por la Legislatura, Gloria Ruiz, confirmó que volverá a la política con una candidatura a diputada nacional con su partido Desarrollo Ciudadano. Su regreso se confirmó a pocas semanas de que se tengan que oficializar las listas y generó sorpresa en algunos sectores. Rolando Figueroa se refirió por primera vez a la postulación de quien fuera su compañera de fórmula y trazó un vínculo con Ficha Limpia.

«¿Le sorprendió la candidatura?», le consultó ayer Diario RÍO NEGRO durante una conferencia de prensa. «Nosotros en Neuquén establecimos una Ficha Limpia que es importante para todos los neuquinos. Lamento que el Congreso de la Nación no haya tenido la valentía y el coraje para votar una ley de estas características», sostuvo el gobernador.

La ley que se aprobó el año pasado en la provincia prohibió que puedan postularse a cargos electivos las personas que tengan condenas en segunda instancia, quienes se hayan acogido a una probation o bien quienes hayan sido destituidas por algún procedimiento político.

Este último supuesto es el único que le podría implicar a Ruiz una prohibición para postularse, ya que ni siquiera le han formulado cargos por los presuntos hechos de enriquecimiento ilícito que investiga la fiscalía.

Pero como la elección del 26 de octubre para la que se postula es nacional, la norma provincial tampoco puede alcanzarla.

Gloria Ruiz candidata: «Es libre de presentarse»

«Ruiz no tiene condenas», planteó este diario, a lo que el gobernador contestó recordando que rige el principio de inocencia.

«Es un tema que está en tránsito, no sería ni apropiado ni prudente que opine», sostuvo. «El principio de inocencia está bien en este sentido y creo que cualquier ciudadano es libre de poderse presentar así como cualquiera es libre de votar o no votar», concluyó.

Desarrollo Ciudadano deberá completar el trámite formal para inscribir las candidaturas antes del 17 de agosto, fecha límite establecida por el cronograma de la justicia electoral.

Según resolvió, la nómina para el Senado quedará encabezada por Marisa Roxana Torres San Juan y Luis Alberto Vázquez, mientras que para la Cámara de Diputados, la primera titular será Gloria Ruiz, seguida de Carlos Roberto Cides y Laura Roxana Nievas.