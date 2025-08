Rolando Figueroa desafió la auditoría de Javier Milei a las provincias: «Ojalá puedan copiar a Neuquén»

El gobernador Rolando Figueroa no se mostró preocupado por el cuerpo de auditores que anunció el presidente Javier Milei para analizar las estructuras provinciales y proponer reformas liberales. Aseguró que Neuquén «tiene mucho para mostrar» e incluso planteó que el gobierno nacional debería copiar a la provincia por su superávit, la reducción de la deuda y su inversión en obra pública y educación. «Nadie va a privar a nadie de mirar, en todo caso no es una auditoría sino que puede ser un estudio para ver cómo se puede trabajar de mejor manera.

«Primero y principal hay que considerar en qué república vivimos y cuál es la autonomía de las provincias», alertó el mandatario este miércoles frente a la pregunta de Diario RÍO NEGRO. Consideró que «siempre viene bien» tener otra mirada sobre cómo se puede mejorar, pero «no una intromisión respecto a una administración que está otorgada por nuestra Constitución».

«Sin embargo, tenemos mucho para mostrar y ojalá que lo puedan copiar: la reducción de deuda más de un 35%, el superávit que tenemos, de qué manera pudimos transformar a empresas en eficientes, cómo seguimos invirtiendo en cuestiones que consideramos muy importantes porque son inversiones a futuro», desafió Figueroa.

Resaltó la ayuda económica a las universidades públicas «porque son las que permiten la movilidad social», y se refirió también al trabajo conjunto con Conicet: «Sin ciencia y sin tecnología qué futuro puede tener un país», planteó.

Figueroa: «Detrás de la eficiencia hay seres humanos»

El gobernador analizó que Neuquén tiene cosas que se pueden optimizar, afirmó que es «amigo de poder ser más eficientes, pero siempre considerando que detrás de lograr esa eficiencia hay seres humanos».

«El Estado hay que ordenarlo de manera tal que siga funcionando y siga cumpliendo su objetivo, eliminando gastos innecesarios y no los necesarios», diferenció del gobierno nacional.

«La mirada como un estudio me parece muy bien, no comparto la intromisión en distintos lugares, sobre todo nosotros que no estamos solicitando ayuda de ningún tipo por la autonomía que tenemos», consideró Figueroa, quien aclaró que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibió Neuquén fueron para «palear» una parte de lo que invirtió la provincia en apagar el incendio forestal en el Parque Nacional Lanín este verano.

Hermetismo del gobierno en Río Negro

El gobierno de Río Negro prefirió no opinar de la decisión nacional aunque, en lo técnico, se aludió que esta intervención de revisión no corresponde porque se trataría de una injerencia en cuestiones provinciales.

Se optó por ese hermetismo -esencialmente- por cuestiones políticas.

Últimamente, desde el gobierno de Alberto Weretilneck evita confrontar con las medidas y dichos del presidente Javier Milei, salvo puntuales y estudiadas cuestiones, como ocurre con las denuncias y acciones judiciales por las rutas nacionales.