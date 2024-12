Gloria Ruiz en la Legislatura de Neuquén: «Dejó más sombras que luces», advirtió Guillermo Monzani

El diputado provincial de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani, se refirió al descargo que hizo en la Legislatura la vicegobernadora Gloria Ruiz. «Quedaron más sombras, que luces«, manifestó el legislador sobre la exposición que hizo ayer la funcionaria suspendida temporalmente. Hoy se hará la sesión especial que tratará la inhabilidad moral.

Escuchá a Guillermo Monzani, en RADIO RÍO NEGRO:

Monzani dijo que ya culminado el proceso que creó la comisión investigadora en la Legislatura, se produjo un informe. En las últimas horas, la vicegobernadora suspendida hizo su descargo acompañada de sus abogados.

Dijo que tras el descargo hubo puntos donde se generaron «mas dudas». Marcó que uno de ellos es cómo adquirió una camioneta Toyota SW 4, por la cual también la investiga la Fiscalía de Delitos Económicos. Sumó que también «se enredó» al explicar la contratación de una empresa de publicidad que proveía los banners. «Resultó confuso», opinó el legislador y añadió que con la exposición «quedaron más sombras, que luces».

Describió que fue una jornada extensa. «Me gustó más cuando hubo espontaneidad, que el guionado que tenía con sus abogados«, sostuvo en diálogo con «Ya es tiempo».

Hoy a las 15, en la sesión especial se tratará la inhabilidad moral de la vicegobernadora, que luego definirá su destitución«.

Sobre los familiares que tenía Gloría Ruiz trabajando junto a ella, el legislador apuntó que lo se cuestionaba era su idoneidad. En ese punto, Monzani comentó que tiene un familiar trabajando en su bloque, que «es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad nacional del Comahue. Yo soy miembro de la Comisión A de Asuntos Constitucionales».

Gloria Ruiz en la legislatura de Neuquén: bombones en la comisión

También el legislador se refirió a los bombones que se llevaron ayer en la comisión de la Legislatura. Uno de los cuestionamientos que se hicieron a Ruiz días atrás fue la compra millonaria de bombones. «Yo obviamente no hubiese llevado», manifestó Monzani sobre la presencia de este producto.

El diputado dijo que no los había notado en principio porque estaba «atento» a las respuestas que daba la vicegobernadora a los distintos puntos que marcó el informe de la comisión investigadora. Dijo que «además no me gusta lo dulce».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).