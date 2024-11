Gloria Ruiz respondió: «No voy a renunciar» y apuntó a Rolando Figueroa

Gloria Ruiz aseguró que no renunciará a su puesto como vicegobernadora de Neuquén y apuntó a Rolando Figueroa. El viernes se conoció que el BPN había detectado un desvío millonario de fondos de la Legislatura, organismo que preside, por parte de su hermano, Pablo Ruiz, coordinador de la Casa de las Leyes.

Después de mantenerse en silencio durante el fin de semana, hoy la vicegobernadora cambió de estrategia y pasó a la ofensiva. Mientras los legisladores analizan de qué manera la remueven, ella se atrincheró en el cargo e informó mediante un comunicado oficial que despidió a su hermano de la Casa de las Leyes.

Y a través de sus redes sociales, denunció una campaña en su contra en la cual mezcló supuestas cuestiones políticas con razones de género.

«La verdad de lo sucedido»

«Hasta ahora me mantuve callada porque quería cuidar la institucionalidad de la provincia, y también respetar el rol que me toca asumir como Vicegobernadora, pero ya no puedo seguir callada», dice Gloria Ruiz.

«Es el momento que conozcan realmente lo sucedido. El día que iniciamos la sesión para tratar el presupuesto legislativo ocurrió algo inesperado y escandaloso que fue el pedido de creación del denominado fondo anticíclico».

«Para sorpresa de muchos legisladores que no conocían esta maniobra política inconsulta, sin debate, consenso previo y en total desconocimiento de mi persona, quisieron imponerlo».

«Esta situación lamentablemente me llevó a pedir una reunión con el Gobernador de la provincia, a quien le manifesté mi desacuerdo en el actuar de determinados operadores políticos . Aclaré en el encuentro que se debía ordenar esta situación en armonía con toda la cámara y los responsables de la confección del presupuesto dentro de la legislatura», agregó.

«En ese marco, la consulta relevante del Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa fue si yo tenía aspiraciones políticas, ya que él debía planificar el accionar a futuro. Le contesté que era prematuro dar una respuesta porque estaba concentrada en la gestión y que eso lo podíamos evaluar más adelante. Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador durante 8 años, y que me lo quería informar», continuó la vice.

«A partir de esa reunión comenzaron diferentes medios periodísticos a perseguirme políticamente hasta llegar a esta instancia, donde se me presiona para que renuncie».

«Que quede claro: NO VOY A RENUNCIAR» (todo mayúsculas en el original).

Derecho de defensa

Gloria Ruiz anticipa que «acudiré a la justicia para requerir el debido proceso y el derecho de defensa de mi rol institucional, con el acompañamiento de profesionales que tomarán este caso como testigo de un atropello y autoritarismo en mi condición de Vicegobernadora de la Provincia de Neuquén y Presidenta de la Honorable Legislatura de Neuquén».

«Si pretenden seguir avanzando con acciones sin apego a la ley, quedarán marcados en la historia democrática de Neuquén como quienes removieron a una vicegobernadora elegida por el pueblo».

«Hoy 25 de Noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, seguiré alzando mi voz en resguardo del derecho de todas las mujeres de la provincia y en el mío propio».

«Lo que están haciendo en mi contra es un atropello a la Constitución Nacional y Provincial. Están intentando avanzar sin un proceso que determine si soy pasible de un juicio político o algún otra instancia legislativa, y aún más grave, sin garantizar mi derecho de defensa».

«Esto, tengan la certeza, no será permitido por el propio Poder Judicial, ya sea provincial o nacional».