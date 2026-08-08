La servilleta que convenció a Jorge Messi: la decisión que cambió la vida de Lionel y la historia del fútbol

A fines de 2000, la familia Messi atravesaba uno de los momentos más decisivos de su vida. Lionel tenía apenas 13 años cuando viajó a España para realizar una prueba en Barcelona. Su talento había causado una enorme impresión, pero, pese a las buenas sensaciones que dejó en los entrenamientos, la dirigencia del club catalán demoraba la decisión definitiva sobre su incorporación.

La espera comenzó a inquietar especialmente a Jorge Messi, quien había realizado un enorme esfuerzo para acompañar a su hijo en aquella aventura. Necesitaba certezas y, ante la falta de una respuesta concreta, la posibilidad de regresar a Rosario comenzó a tomar fuerza.

La aparición de Carles Rexach y una decisión que cambió todo

En ese momento apareció una figura determinante: Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona. Convencido de que el club no podía dejar escapar al joven argentino, decidió intervenir para destrabar la situación.

El 14 de diciembre de 2000, durante una reunión, Rexach tomó una servilleta de papel y dejó por escrito un compromiso para avanzar con la contratación de Messi.

“En Barcelona, a 14 de diciembre de 2000 (…) Carles Rexach (…) se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi”, quedó escrito en aquel improvisado documento.

La servilleta fue firmada por Rexach, Josep Minguella y Horacio Gaggioli. Aunque no era el contrato definitivo, aquel gesto resultó clave para darle a la familia Messi las garantías que reclamaba y permitir que las conversaciones continuaran.

La servilleta que convenció a Jorge Messi

Poco después llegaron los acuerdos formales y Lionel comenzó definitivamente su historia en Barcelona, el club en el que se formaría y terminaría convirtiéndose en una leyenda mundial.

Aquella servilleta, escrita casi de urgencia para evitar que Jorge Messi tomara a su hijo y regresara a la Argentina, terminó transformándose en uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol.

Lo que estaba en juego aquel día era mucho más que el futuro de un adolescente: era el comienzo de la carrera de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El documento que marcó el comienzo de una carrera legendaria

Más de dos décadas después, aquella servilleta sigue siendo recordada como el primer paso de una carrera legendaria. Pero también como el documento que le dio a Jorge Messi la seguridad necesaria para apostar por el sueño de su hijo, una decisión que terminó cambiando para siempre la historia del fútbol mundial.